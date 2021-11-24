أبوظبي تشد أنظار العالم في 7 أحداث رياضية على مدى 3 أشهر

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

تستحوذ 7 أحداث رياضية عالمية على الاهتمام، وتخطف الأنظار على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة في أبوظبي، التي تحولت إلى وجهة لكبرى الأحداث الرياضية العالمية، بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعام الخمسين.

وقال نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، محمد ثاني مرشد الرميثي، في تصريحات صحافية، إن الفعاليات الرياضية التي تشهدها أبوظبي على مدار العام، تؤكد مدى أهمية الرياضة في مجتمع الإمارات.

والأحداث العالمية السبعة، وفقاً للروزنامة الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس أبوظبي الرياضي، هي: ماراثون أدنوك أبوظبي، وجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، وبطولة العالم للسباحة، وبطولة العالم لـ«السبارتن»، وبطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف، وكأس العالم للأندية، وطواف الإمارات.

وقال الرميثي، على هامش التحضيرات لماراثون أدنوك أبوظبي: «ماراثون أدنوك هو إحدى ثمرات الدعم السخي الذي توليه قيادتنا الحكيمة، والتي تحرص دوماً على تأمين كل مقومات النجاح وأسباب السعادة والحياة الصحية المثالية المتكاملة لأفراد المجتمع».

ويحتضن كورنيش أبوظبي بعد غد ماراثون أدنوك، بمشاركة أكثر من 12 ألف مشارك، حيث يواصل الحدث بنسخته الثالثة تسجيل الأرقام المميزة في الإقبال المجتمعي على المشاركة. وتبلغ الجوائز الإجمالية للحدث 300 ألف دولار أميركي (1.1 مليون درهم إماراتي)، موزعة على جميع الفئات.

وستكون أبوظبي مسرحاً لفعاليات بطولة العالم للسبارتن، للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، وتقام تحديداً في منطقة الظفرة بمدينة ليوا (تل مرعب)، خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر، إذ تزدان بمختلف المسارات والعقبات والحواجز بالطبيعة الصحراوية.وتتجه أنظار العالم إلى العاصمة من 9 إلى 12 ديسمبر القادم، حيث الموعد مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في حلبة مرسى ياس الشهيرة.

وتستضيف بعد ذلك، على مدار 6 أيام من 16 حتى 21 ديسمبر القادم، بطولة العالم للسباحة، ومهرجان أبوظبي للألعاب المائية، بمشاركة أكثر من 1000 رياضي من 180 دولة، بمجموع جوائز تبلغ 2.8 مليون دولار أميركي.

وتقام بعدها منافسات بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف من 20 إلى 23 يناير المقبل، على ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس، وتعد أولى محطات سلسلة بطولات رولكس الأوروبية، وستقام بطولتا دبي وأبوظبي في إطار جولات ديزرت سوينج التي تستقطب نخبة من أبرز اللاعبين في رياضة الغولف.

وسيعود العالم من جديد في شهر فبراير القادم، وخصوصاً عشاق كرة القدم، لمتابعة بطولة كأس العالم للأندية، وهي المنافسة التي ستقام للمرة الخامسة في أبوظبي، بمشاركة أندية عالمية، أبرزها بطل أوروبا تشيلسي الإنجليزي، والجزيرة ممثلاً للإمارات، وأيضاً بطل إفريقيا الأهلي المصري، وتسحب قرعة المسابقة الاثنين القادم في أبوظبي.

ومن 20 إلى 26 فبراير، سيكون العالم على موعد مع أحداث النسخة الرابعة لطواف الإمارات، ويعد السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط.

ويدشن طواف الإمارات سلسلة سباقات الدراجات الهوائية في العالم، حيث سينطلق عبر 7 مراحل، من أبوظبي مروراً بمعالم التقدم والازدهار والتضاريس الجغرافية المتنوعة بين الطبيعة والصحراء والجبال والطرق الساحلية في مختلف إمارات الدولة، وصولاً إلى المرحلة الختامية في العاصمة أبوظبي، بمشاركة نخبة نجوم العالم والفرق المحترفة.

الأحداث الرياضية السبع

26 نوفمبر: ماراثون أدنوك أبوظبي.

2 - 5 ديسمبر: بطولة العالم للسبارتن.

9 - 12 ديسمبر: سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

16 - 21 ديسمبر: بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً).

20 – 23 يناير 2022: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف.

فبراير 2022: كأس العالم للأندية بمشاركة نادي الجزيرة.

20 - 26 فبراير 2022: طواف الإمارات للدراجات.

• تشهد أبوظبي بعد غدٍ انطلاق ماراثون أدنوك، بمشاركة أكثر من 12 ألف عداء، وبجوائز تبلغ 300 ألف دولار.

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