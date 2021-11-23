"الانضباط" توقف عبدالله النقبي وتغرّمه 50 ألف درهم

المصدر: الإمارات اليوم

قررت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، خلال اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبعد الاطلاع على التقرير المقدم من حكم المباراة التي جمعت النصر مع شباب الأهلي ضمن مباريات مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، إيقاف لاعب شباب الأهلي عبدالله النقبي مباراة واحدة وتغريمه مبلغ وقدره خمسون ألف درهم للاعتداء على لاعب الفريق المنافس بدون كرة.

ونظرت اللجنة في تقرير لجنة الطب الرياضي وتقرير مراقب المباراة التي جمعت فريقي الأتفاق مع فريق اتلتيكوا آرابيا، وقررت توجيه عقوبة الإنذار إلى نادي أتلتيكوا آرابيا لعدم إدخاله فحوصات لاعبيه وإدارييه على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة في الوقت المحدد لذلك، والسماح لغير المخولين بالدخول لغرفة ملابس اللاعبين، إضافة لقرارها بإيقاف عطيل توزر لاعب فريق أتلتيكوا آرابيا ثلاث مباريات وتغريمة مبلغ وقدره ثلاثة ألاف درهم للتلفظ على مراقب المباراة، كما فرضت على النادي ذاته غرامة ماليه قدرها ألفا درهم لتأخره عن النزول لأرض الملعب لمدة تسع دقائق قبل بداية الشوط الثاني.

وقررت لجنة الانضباط خسارة فريق لا ليغا أتش بي سي لمباراته أمام فريق الموج في مسابقة دوري الدرجة الثانية بنتيجة ( 0 – 3 )، وتغريمه مبلغ وقدره خمسة ألاف درهم لعدم وجود سيارة إسعاف ، وذلك في مسابقة دوري الدرجة الثانية. كما قررت خسارة نادي الظفرة لمباراته أمام نادي الوحدة بنتيجة ( 0 – 3 ) وتحمله تكاليف الحكام لعدم وصول الفريق إلى أرض الملعب لمدة زادت عن خمسة عشر دقيقة، وذلك في مسابقة دوري الشباب تحت 17 عاماً.

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