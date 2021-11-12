المصدر: الإمارات اليوم

إصابة

استغرب مشجعون لأحد أندية الدوري عدم إعلان الجهاز الفني للنادي تفاصيل إصابة أحد أبرز لاعبي الفريق ومدة غيابه عن الملاعب، رغم عدم مشاركته في المباريات الماضية واستبعاده من المنتخب الوطني، مطالبين بوجود شفافية من النادي في التعامل مع ملف إصابات اللاعبين.

إقالة

عقدت إدارة ألعاب جماعية في أحد الأندية الكبرى بالدولة، اجتماعاً طارئاً مع مدربها الأجنبي في لعبة جماعية، لمناقشة النتائج غير المرضية للفريق، مع التلميح بإمكانية الاستغناء عن خدمات المدرب، في حال لم يتمكن من تصحيح المسار.

مدربون

طالب مدربون مواطنون يعملون في اندية الدرجة الاولى تشريع لوائح لايسمح بتعرضهم للاقالة الا بعد فترة زمنية محددة يتم تحديدها من قبل ادارة اتحاد الكرة للحفاظ على فرصهم في العمل التدريبي.

اقالة

قال اداري سابق لنادي محترف ان اقالة المدرب بسبب نتائجه السلبية لن تكون الحل المناسب، ولن تقود لتصحيح النتائج واصفا تكتيك المدرب بالجيد لكن اللاعبين لايطبقوه بدقة.

مراحل

طالب اداري في احد اندية المحترفين مراجعة النتائج السلبية لفرق المراحل السنية بعد تعرضها لنتائج قاسية احداها الخسارة من الوحدة والعين باهداف غزيرة مؤكدا انها تؤثر بشكل واضح على معنويات الفريق الاول.

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