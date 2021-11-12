أسطورة السلة سكولا يبحث الاستثمار في دبي.. وصناعة جيل جديد من اللاعبين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحث أسطورة كرة السلة الأرجنتينية، لويس ألبرتو سكولا، خلال زيارته لمقر مجلس دبي الرياضي سبل الاستثمار وفتح أكاديمية تدريب رياضية في دبي، ليتمكن من صناعة جيل جديد من اللاعبين القادرين على حمل راية الوطن، والفوز بالميداليات الذهبية في الأولمبياد وبطولات العالم، خصوصاً أنه قاد منتخب بلاده للمشاركة في خمس دورات أولمبية وخمس بطولات كأس عالم، ونجح في الفوز بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية أثينا 2004، وميدالية برونزية في أولمبياد بكين 2008، بالإضافة إلى ميداليتين فضيتين في بطولة كأس العالم عامي 2002 و2019.

وكان في استقبال اللاعب العالمي مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، الذي استقبله في مقر المجلس وقدم له شرحاً عن الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي، وعن الأحداث والفعاليات المتنوعة التي ينظمها ويشرف عليها المجلس، وعن الإدارات والأقسام بالمجلس، وقدم له شرحاً عن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، كما أهدى له النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعبّر سكولا، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي كرة السلة الإيطالي المحترف بالاكانسترو فاريزي، عن إعجابه الشديد بالتطور المعماري والسياحي والرياضي الكبير في دبي، التي يزورها للمرة الأولى، وكان برفقته ناصر التميمي الرئيس التنفيذي لشركة ريبس الإمارات، وعمران الجسمي رئيس قسم العلاقات الدولية بمجلس دبي الرياضي.

وقال سكولا، الذي خاض مشواراً ناجحًا لمدة 10 سنوات في الدوري الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» كما لعب لأندية عدة في الأرجنتين وإسبانيا والصين وإيطاليا: «لقد أصبحت دبي مركز الرياضة العالمية فجميع النجوم والمشاهير وأبطال العالم من اللاعبين والفرق العالمية يتوافدون إليها للإقامة والتدريب والاستثمار في الوقت ذاته، ولطالما كنت أرغب في القدوم إلى دبي ولم تسنح لي الفرصة، ولكن مع زيارتي القصيرة هذه المرة أخطط من الآن لرحلتي المقبلة مع عائلتي وأفكر جدياً بالاستثمار هنا، فدبي تعد أرض خصبة لجميع المشروعات، خصوصاً الرياضية، وأعتقد أنها ستكون فرصة رائعة لفتح أكاديمية تدريب رياضي، فدبي تعد المكان المثالي لإنشاء مشروع يمكنه بناء جيل من الأبطال».

• لويس شارك في 5 دورات أولمبية و5 بطولات كأس عالم.

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