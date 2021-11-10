الأسترالي ساندرز يسجل أسرع زمن في الدراجات النارية بـ «رالي أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

سجل، أمس، الدراج الأسترالي، دانيال ساندرز، بطل أستراليا للراليات الصحراوية مرتين، أسرع زمن بفارق دقيقتين و44 ثانية عن المتصدر وبطل كأس العالم للراليات الصحراوية للدراجات النارية (فيم) الجديد، ماتياس والكنر، الذي تقلص تقدمه الإجمالي إلى 57.6 ثانية، ضمن المرحلة الثالثة (مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي - 293 كلم) في رالي أبوظبي الصحراوي بنسخته الـ30.

وسبق لساندرز أن قدم أداء مذهلاً، العام الجاري، في رالي داكار، وحلّ رابعاً في بدايته الثانية فقط بالراليات. وحلّ ثالثاً الدراج الفرنسي، أدريان فان بيفرين، بينما في المقابل حلّ الإماراتي، سلطان البلوشي، ثامناً على متن دراجة «كيه تي إم».

وعلى مستوى السيارات، واصل القطري، ناصر العطية، صدارته، حيث سجل مع ملاحه، ماثيو بوميل، بسيارة تويوتا هايلوكس ثلاثية أسرع زمن (هاتريك) في المراحل الثلاث الأولى. وتقام اليوم المرحلة الرابعة (طيران أبوظبي - 251.98 كلم)، على أن يكون الختام، غداً، بالمرحلة الخامسة (حلبة مرسى ياس - 162.94 كلم).

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