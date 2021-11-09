المنتخب يواصل صدارة بطولة العالم للجوجيتسو بـ46 ميدالية

المصدر: الإمارات اليوم

واصل المنتخب الوطني للجوجيتسو صدارته لبطولة العالم في نسختها السادسة والعشرين المقامة في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث رفع رصيده إلى 46 ميدالية ملونة بواقع، 16 ذهبية، و14 فضية، و16 برونزية، فيما إحتل المنتخب الروسي المركز الثاني برصيد 36 ميدالية، موزعين على 14 ذهبية، و14 فضية، و8 برونزيات في فئة النيوازا، وحل المنتخب الكازاخستاني في المركز الثالث برصيد 33 ميدالية ملونة موزعين على 7 ذهبيات، و6 فضيات، و20 ميدالية برونزية.

وتوج بالذهب كل من محمد طلال الكعبي في وزن 46 كجم، ومحمد الكتبي في وزن 55 كجم، وفراج العولقي في وزن 73 كجم، وشما المزيني في وزن 40 كجم، وعائشة الشامسي في وزن 44 كجم، وبلقيس عبدالله في وزن 48 كجم، وجميعه الحمادي في وزن 70 كجم.

أما الميداليات الفضية فقد تحققت عن طريق محمد الشحي في وزن 46 كجم، وزايد الشامسي في وزن 55 كجم، وسيف جاسم المنصوري في وزن 81 كجم، ومهرة محفوظ في وزن 70 كجم. فيما توج بالبرونزيات كل من سهيل تركمان في وزن 50 كجم، ولولوة الحوسني في وزن 44 كجم، وشما النوفلي في وزن 70 كجم، وصباح الراسبي في وزن فوق ال 70 كجم.

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