الدراج الأسترالي ساندرز يسجل أسرع زمن.. والعطية يتصدر "السيارات" في رالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: الإمارات اليوم

سجل اليوم الدراج الأسترالي دانيال ساندرز، بطل أستراليا للراليات الصحراوية مرتين، أسرع زمن بفارق دقيقتين و44 ثانية عن بطل كأس العالم للراليات الصحراوية للدراجات النارية (فيم) الجديد ماتياس والكنر، الذي تقلص تقدمه الإجمالي إلى 57.6 ثانية نتيجة لذلك، وذلك ضمن منافسات رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الثلاثين المقام حتى 11 الجاري. وجاء ذلك ضمن المرحلة الثالثة (مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي)، البالغ مسافتها 293 كلم. وبات الصراع محتدما جدا بين ساندرز، ووالكنر المتصدر.

وبدأ ساندرز قيادة الدراجات النارية في سن الثامنة في مزرعة التفاح العائلية، ووقع اختيار فريق كيه تي أم عليه عندما سجلوه العام الماضي ضمن الفريق. وكان رالي داكار هذا العام هو بدايته الثانية فقط في الراليات، وقدم أداءً مذهلاً وحل في المركز الرابع.

ويحتل الدراج الفرنسي أدريان فان بيفرين بدراجة ياماها المركز الثالث في الترتيب العام للدراجات النارية، بفارق 5 دقائق و 39 ثانية عن الصدارة، فيما احتل الإماراتي سلطان البلوشي المركز الثامن على متن دراجه كيه تي إم.

وعلى مستوى السيارات، واصل القطري ناصر العطية صدارته، حيث سجل مع ملاحه ماثيو بوميل بسيارة تويوتا هايلوكس ثلاثية أسرع زمن (هاتريك) في المراحل الثلاثة الأولى من الرالي، وما زال لقب السائقين في متناول يده حيث وسع الفارق الزمني بينه وبين أقرب منافس له إلى 11 دقيقة و18 ثانية.



جدول رالي أبوظبي الصحراوي

10 نوفمبر المرحلة 4، طيران أبوظبي - 251.98 كم

11 نوفمبر المرحلة الخامسة، حلبة مرسى ياس - 162.94 كم

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news