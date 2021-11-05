3 نجوم يؤكدون مشاركتهم في غولف «دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكّد المصنف الثاني عالمياً الأميركي كولين موريكاوا، والإسباني سيرجيو غارسيا، انضمامهما إلى حامل اللقب الإنجليزي بول كيسي ونخبة من النجوم العالميين المشاركين في بطولة دبي ديزرت كلاسيك في الفعالية الثانية من سلسلة رولكس.

وحقق كيسي فوزاً ساحقاً متفوقاً بأربع نقاط ليسجل فوزه الـ15 في الجولة الأوروبية في نادي الإمارات للغولف في وقت سابق من الموسم، ما رفع رصيده من الانتصارات الاحترافية على مستوى العالم إلى 21 انتصاراً، ويطمح البطل الإنجليزي حالياً إلى تحقيق فوز جديد في دبي عند عودته للمشاركة في البطولة بين 27 و30 يناير المقبل.

وقال كيسي: «أحرزت انتصاراً بالغ الأهمية في دبي يناير الماضي، ويشرفني أن أكون جزءاً من قائمة اللاعبين الذين رفعوا كأس الدلة، وأنا متحمس لتحقيق مزيد من الانتصارات». وشارك موريكاوا في البطولة للمرة الأولى في يناير الماضي، قبل أن يضيف لقبه في البطولة المفتوحة 2021 إلى فوزه في بطولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين الأميركية في عام 2020، وقال: «لقد استمتعت كثيراً بتجربتي الأولى في بطولة دبي ديزرت كلاسيك هذا العام، وأنا أتطلع إلى العودة مجدداً في شهر يناير».

أما بالنسبة لغارسيا، ستكون هذه مشاركته الـ13 في الفعالية التي فاز بها في عام 2017، قبل أن يحرز لقبه الأول في بطولة الأساتذة بفارق ثلاثة أشهر فقط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news