بداية مثالية لمنتخب الإمارات في كأس القارات الشاطئية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

حقق منتخب الإمارات للكرة الشاطئية بداية مثالية اليوم في افتتاح كأس القارات، بعد الفوز بسداسية مقابل أربعة أهداف على إسبانيا ضمن المجموعة الأولى من النسخة العاشرة من البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي للعام العاشر على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم وتستمر حتى السبت المقبل بمشاركة 8 منتخبات عالمية.

وضرب "الأبيض" موعدا اليوم مع الرتغال في مباراة صعبة الساعة 5:00 مساء، بينما تلتقي إسبانيا السنغال، فيما تواجه باراغواي روسيا، وإيران اليابان ضمن المجموعة الثانية. وقدم المنتخب نفسه بقوة في لقاء إسبانيا، إذ رغم تقدم "الماتادور" عن طريق خوسيليتو، رد ليد المحمدي بهدف التعادل في نفس الدقيقة، قبل أن يعزز وليد بشر التقدم في الدقيقة السابعة، ثم فرض المنتخب سيطرته التامة على المباراة.

واستطاع تسجيل الثالث من خلال أحمد ملاحي والرابع من أحمد بشر، بينما قلص النتيجة خوسيليتو مجددا لإسبانيا، قبل أن يعزز عباس علي تقدم المنتخب بالخامس، لكن خوسيليتيو سجل الهاتريك وباتت النتيجة 5-3، ثم سجل إدوارد الرابع قبل دقائق من النهائية لتزيد الإثارة، لكن وليد بشر حسم الأمور بالهدف السادس. في جانب آخر، شهدت ضربة البداية مفاجأة من العيار الثقيل بفوز السنغال "الوافد الجديد" على البرتغال بنتيجة 7-4 في افتتاح مباريات البطولة.

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