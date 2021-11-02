دبي تستضيف كبرى بطولات العالم للبولينغ.. 512 منافساً في 3 بطولات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تستضيف الدولة كبرى بطولات العالم في البولينغ، التي تقام بمركز دبي للبولينغ في الممزر خلال الفترة من 6 إلى 26 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات والاتحاد الدولي للعبة، وتتضمن البطولة ثلاث فئات تمثل كل منها بطولة عالم، هي: السوبر العالمية للبولينغ للرجال والسيدات، وبطولة العالم للبولينغ لأصحاب الهمم فئة الكراسي المتحركة، وبطولة العالم للأساتذة للبولينغ للفئات العمرية من 55 إلى 65 عاماً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، أمس، تحدث فيه أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس اتحاد الإمارات للبولينغ محمد القبيسي، والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للبولينغ أندرو أورام، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمه، وعدد من المديرين بالمجلس واتحاد الإمارات للبوينغ، بالإضافة إلى عدد من لاعبي منتخب الإمارات للبولينغ.

وقال حارب: «محمد القبيسي من الأبطال الوطنيين الذي رفع اسم دولة الإمارات عالياً في عالم البولينغ، وكان أول إماراتي يحرز لقب بطولة العالم في 1988، واليوم يقوم بعمل كبير في رئاسة اتحاد البولينغ وتطوير اللعبة».

وأضاف حارب: «مجلس دبي الرياضي حريص على توفير كل سبل النجاح لهذه البطولة وكل البطولات الدولية الكبرى التي تنظم في دبي، وتكتسب هذه المنافسات تميزاً كبيراً خصوصاً مع تنظيمها بالتزامن مع إكسبو 2020 الذي يجمع العالم في دبي تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل)».

واختتم سعيد حارب: «سعادتنا كبيرة بأن الاتحاد الدولي للبولينغ اختار دبي لنقل مقره إليها، وهو الأمر الذي يدل على ثقة المجتمع الدولي بقدرات أبناء الإمارات وبتوافر كل مقومات النجاح في الدولة». من جهته، قال القبيسي: «يشارك في البطولات الثلاثة 512 لاعباً من مختلف الجنسيات والأعمار من بينهم 247 لاعباً ولاعبة في بطولة العالم للرجال والسيدات من 46 دولة من مختلف قارات العالم، و48 لاعباً من أصحاب الهمم في بطولة البارابولينغ».

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