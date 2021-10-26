800 ألف دولار جوائز بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تقديم باقةٍ من الجوائز النقدية الضخمة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 800 ألف دولار، نحو ثلاثة ملايين درهم إماراتي، للفائزين ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وتنطلق النُسخة الثالثة عشرة من البطولة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من 14 إلى 19 نوفمبر المقبل في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي. ومن المنتظر أن تحظى المنافسات بمشاركة ما يزيد عن 4,000 لاعباً ولاعبة من أكثر من 90 دولة حول العالم ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة للمنافسة على ألقاب فئات الأوزان المختلفة.

ويفوز المشاركون ضمن فئة الكبار من حاملي الحزام الأسود بإجمالي جوائز نقدية تصل إلى 126,000 دولارٍ أمريكي، حيث يحصل الفائزون على 3,000 و5,000 و10,000 آلاف دولار أمريكي للمراكز الثلاثة الأولى، بينما يحصل الفائزون من حاملي الحزام البني على إجمالي جوائز تصل إلى أكثر من 73,000 دولار أمريكي، حيث يحصل الفائزون على 1,500 و3,000 و6,000 دولار أمريكي عن المراكز ذاتها .وتتوزع الجائزة النقدية لفئة الأساتذة الأولى للرجال، والتي يشارك في منافساتها حاملو الحزام الأسود ممن تجاوزوا الثلاثين من العمر، بين 1,500 و3,000 و6,000 دولار أمريكي للمراكز الثلاثة الأولى. أمّا اللاعبات المشاركات ضمن فئة السيدات فيحصلن على جوائز نقدية بقيمة تتراوح بين 1,500 و3,000 و6,000 دولار أمريكي عن المراكز الثلاثة الأولى.

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