البلجيكي بيرغز يحصل على نصف مليون درهم ويتوّج بطلاً لـ «تاي بريك تنز دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أحرز البلجيكي زيزو بيرغز لقب بطولة التنس «تاي بريك تنز دبي»، نسخة المنافسات القصيرة والسريعة، التي أقيمت في «كوكا كولا أرينا» في «سيتي ووك» بدبي، مساء أول من أمس. وكسب اللاعب البلجيكي (22 عاماً) جائزة البطولة البالغة نصف مليون درهم، بعد الفوز على النجم الأميركي تايلور فريتز (11 مقابل 9).

وتُعدّ هذه أول بطولة من هذا النوع تقام في الشرق الأوسط، وتم تنظيمها بدعم من مجلس دبي الرياضي، وراعي الحدث «زون»، منصّة الألعاب الإلكترونية والعُملة الرقمية المشفّرة.

إلى جانب البطولة الأساسية، أقيمت بطولة للشباب الصغار، حيث فاز في نهائي الفتيان تحت 18 سنة، رائد رزفي، بينما توّجت في الفتيات (تحت 18) روزالين علي يوسف. وخلافاً للتنس التقليدي، فإن مباريات (تاي بريك تنز) تتكوّن من أشواط مفردة فقط وليست مجموعات أو مباريات كاملة، وتكون الأشواط سريعة من 10 نقاط حاسمة، بحيث يتم احتساب كل نقطة.

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