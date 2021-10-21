لطيفة بنت حمدان لأصحاب الهمم: واصلوا إنجازاتكم فمنكم نستلهم الكثير

المصدر: دبي ■ وام

أشادت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، بجهود نادي دبي لأصحاب الهمم، الذي يسعى لتهيئة أصحاب الهمم بدنياً ونفسياً من أجل القيام بدورهم التنموي في المجتمع، في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال زيارتها للنادي، واطلاعها على مرافقه ومبادراته المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية.

والتقت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد، خلال الزيارة، نخبة من لاعبي ولاعبات النادي، في مقدمتهم البطل البارالمبي محمد خميس صاحب أول ميدالية ذهبية للإمارات في تاريخ مشاركاتها البارالمبية.

كما تفقدت أجنحة وقطاعات النادي والمعدات الرياضية المتخصصة المستخدمة في رياضات أصحاب الهمم، مثمنة الإنجازات المحلية والقارية والعالمية التي حققها أصحاب الهمم بالنادي.

وزارت أقسام النادي الثقافية والفنية والمجتمعية، واطلعت على «مشاريع الهمم» والمنتجات والمشغولات التي تم صنعها بأيادي أصحاب الهمم.

كما تعرفت إلى الجهود التنظيمية لمسابقة القرآن الكريم التي ينظمها النادي خلال شهر رمضان المبارك من كل عام.

وزارت أيضاً الأقسام الإعلامية بالنادي، واطلعت على وحدات النقل الإعلامي، التي يتم تشغيلها بالكامل بكوادر مبدعة من أصحاب الهمم، وعلى الخدمات الطبية المتخصصة التي يتم تقديمها لأصحاب الهمم.

وأعربت الشيخة لطيفة عن سعادتها بالإنجازات المميزة التي حققها أعضاء نادي دبي لأصحاب الهمم في المجالات المختلفة، ووجهت إليهم رسالتها قائلة: «لا تسعني الكلمات لتصف مدى الفخر بشغفكم ورؤيتكم الطموحة وأهدافكم الواضحة وأنتم تسعون لتحقيقها والوصول إليها رغم كل التحديات.. واصلوا إنجازاتكم المميزة فمنكم نستلهم الكثير».

وأضافت: «أتطلع لزيارة أصحاب الهمم مرة أخرى، متمنية لهم المزيد من النجاحات والازدهار في المجالات كافة».

وفي ختام الزيارة قدّم نادي دبي لأصحاب الهمم درعاً تذكارية للشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، كما قدمت فتيات من نادي دبي لأصحاب الهمم، نماذج من منتجاتهن وأشغالهن الفنية واليدوية للشيخة لطيفة، مثمنين زيارتها الكريمة.

تشجيع أصحاب الهمم

ثمّن رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، زيارة الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، ومبادرتها الطيبة التي سيكون لها الأثر البالغ في دعم وتشجيع أصحاب الهمم ورفع معنوياتهم.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، عن سعادته بزيارة الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أنها تمثل دافعاً كبيراً لأصحاب الهمم لتحقيق المزيد من التفوق والإبداع في المجالات المختلفة.

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