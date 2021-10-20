رئيس الاتحاد الدولي للسباحة يحضر افتتاح البطولة العربية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

تنطلق، يوم الأحد المقبل، البطولة العربية للسباحة في أبوظبي، بمشاركة ما يقارب 320 لاعباً ولاعبة من 17 دولة، وأكدت اللجنة المنظمة حضور رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، الدكتور حسين المسلم، افتتاح البطولة.

وأكد مدير البطولة، عبدالله الوهيبي، في تصريح صحافي اكتمال كل التحضيرات لاستقبال الوفود والمشاركين في البطولة، بالحدث الأول الذي يقام بعد توقف طويل بسبب جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن البطولة هي إعداد وتحضير لاستضافة بطولة العالم في أبوظبي، ديسمبر المقبل، التي ستكون فيها ثلاثة أنواع من المنافسات، وهي سباحة المجرى القصير، والقفز العالي، وسباحة المياه المفتوحة.

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