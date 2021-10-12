«بطلة أميركا المفتوحة» تشارك في بطولة مبادلة العالمية للتنس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة فلاش للترفيه، الجهة المُنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن مشاركة إيما رادوكانو، بطلة بطولة أميركا المفتوحة للتنس، وأحد أبرز الأسماء في عالم الرياضة، في بطولة مبادلة العالمية للتنس، التي تعود إلى أبوظبي بنسختها الـ13 لتمنح عشاق اللعبة فرصة حضور فعالياتها بشكل مباشر.

وتنطلق البطولة في المركز الدولي للتنس في مدينة زايد الرياضية بين 16 و18 ديسمبر المقبل، حيث تستقبل أبرز لاعبي التنس خلال المنافسات التي تستمر على مدى ثلاثة أيام.

وقال بيان صحافي: «يأتي تأكيد مشاركة البطلة العالمية ليبرهن على مكانة بطولة مبادلة العالمية للتنس، حيث تنضم البطلة إلى البطولة بعد فوزها في بطولة أميركا المفتوحة للتنس في سبتمبر الماضي، حيث سجلت اللاعبة البالغة 18 عاماً مجموعةً من الأرقام القياسية على ملاعب فلاشينج ميدوز، لتصبح أول لاعبة تتأهل من مرحلة التصفيات، ضمن فئتي الرجال والسيدات، وتفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى منذ انطلاق بطولات التنس المفتوحة، وأصغر فائزة بإحدى البطولات الأربع الكبرى منذ فوز ماريا شارابوفا ببطولة ويمبلدون في عام 2004، وأول بريطانية تفوز بلقب فردي السيدات في إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ فوز فيرجينيا وايد ببطولة ويمبلدون في عام 1977».

وتستمر البطولة ثلاثة أيام، حيث يشهد اليوم الأول مباراة حماسية في فئة السيدات، إضافة إلى سلسلة من المباريات الإقصائية في فئة الرجال، التي تضم ستةً من أفضل لاعبي التنس في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه، جون ليكريش: «نواصل التزامنا الراسخ بأعلى المعايير للارتقاء بالبطولة في كل عام لتقديم تجربة استثنائية لعشاق التنس، تلبي تطلعاتهم ورغباتهم، خصوصاً مع السماح بعودة الجمهور إلى الملاعب».

وأردف: «نحرص على تقديم مباراة استثنائية بين إيما ومنافستها التي سيتم الإعلان عن اسمها في الأيام المقبلة».

من جهتها، قالت إيما رادوكانو: «أشعر بسعادةٍ كبيرة للمشاركة في اليوم الأول من البطولة، الذي لطالما شهد مشاركة أهم لاعبات التنس، وأخطط لمتابعة خطواتهن بتسجيل أداء مميّز في البطولة».

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