شعيب محمد: أشارك في مونديال بناء الأجسام في إسبانيا بطموح الذهب

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

كشف لاعب المنتخب الوطني في بناء الأجسام "الفيزيك" شعيب محمد عبدالله عن مشاركته في النسخة المقبلة لبطولة العالم، والتي تقام في اسبانيا نوفمبر المقبل. وقال شعيب لـ"الإمارات اليوم": مشاركتي في المونديال الإسباني بطموح الذهب، وأتمنى أن تكون الى ذهبيتي الأولى في فئة 172 سنتمترا. وتابع: البطولة ستكون قوية وستضم أفضل لاعبي الفيزيك في العالم، لكني سأكون جاهزا لها وسبق لي خوض بطولات وحققت الفوز فيها، منها في بطولة أولمبيا للفيزيك في هونغ كونغ وحصلت على البرونزية، وهو افضل انجاز للاعب إماراتي في فئة "الفيزيك" في بطولة أولمبيا، كما أعتز بنيلي الذهبية في نفس الفئة في بطولة تحدي الفجيرة لبناء الاجسام التي اقيمت سبتمبر الماضي.

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