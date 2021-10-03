حماد: المنتخب مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تحضيراته الجادة والمكثفة استعداداً لمواجهة منتخب إيران، الخميس المقبل، في استاد زعبيل في نادي الوصل، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، لحساب المجموعة الأولى.

وكانت تدريبات الأبيض انطلقت من داخل معسكره المغلق الذي يضم 28 لاعباً، اختارهم الجهاز الفني للقائمة النهائية، بعد متابعة دقيقة لمستويات اللاعبين خلال الفترة السابقة مع أنديتهم، من خلال المشاركة في الجولات الماضية من بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وقال بيان صحافي من اتحاد الكرة أمس: «يركز الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك، وجهازه المعاون، على رفع معدل اللياقة البدنية لدي عناصر الأبيض، والسعي لزيادة درجة الانسجام بينهم، مع مواصلة العمل على الجوانب الفنية والتكتيكية لتجهيز المنتخب بالصورة المطلوبة التي تمكّنه من تحقيق الهدف المنشود».

وتشهد تدريبات الأبيض منذ اليوم الأول منافسة شرسة بين اللاعبين، حيث يحرص الجميع على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بدقة، لضمان مقعد في التشكيلة الأساسية للمباراة المقبلة أمام إيران، كما يحرص الجهاز الفني على تدوين كل كبيرة وصغيرة عن مستويات اللاعبين، لاختيار أفضل العناصر وأكثرها جاهزية للقيام بالمهمة.

وأعلن الجهاز الفني أن التحضيرات ستستمر بصورة يومية حتى موعد مواجهة إيران، ويشتمل برنامج الإعداد على التدريبات اليومية، إضافة إلى المحاضرات النظرية، ومشاهدة تسجيلات حديثة لمباريات المنافسين من أجل التعرف إلى مواطن الضعف والقوة.

من جانبه، أشاد مشرف المنتخب الوطني الأول محمد عبيد حماد، بالروح المعنوية العالية التي بدأ بها نجوم الأبيض تدريباتهم، استعداداً لمواجهة إيران في الجولة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، مؤكداً أن الجميع يظهرون قدراً كبيراً من الجدية والالتزام خلال التدريبات.

وطمأن مشرف المنتخب الجماهير على سير التحضيرات، مشيراً إلى أن الأبيض انتظم في معسكره وبدأ تدريباته منذ يوم الخميس، مبيناً أن الجهاز الفني اختار 28 لاعباً بعد متابعة دقيقة لمستوياتهم في الدوري، متمنياً التوفيق لكل الذين تم استدعاؤهم للقائمة.

وتحدث حماد عن أهمية مباراة إيران، مشيراً إلى أن الأبيض مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية تعيده مجدداً إلى الواجهة، وتجعله منافساً قوياً على بطاقات التأهل.

وقال: «ثقتنا كبيرة بالعناصر التي تم اختيارها لتمثيل المنتخب، نسعى لتهيئة الظروف المناسبة للجهاز الفني، ليقوم بدوره على الوجه الأكمل، واثقون بأن المنتخب سيجد مؤازرة جماهيرية كبيرة، كما حدث في المباريات السابقة».

عبدالعزيز هيكل: سعيد بالعودة إلى صفوف «الأبيض»

أعرب لاعب المنتخب الوطني عبدالعزيز هيكل، عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى صفوف المنتخب، مبدياً سروره بالوجود في القائمة النهائية للأبيض، وهو يستعد للمواجهتين المهمتين أمام إيران والعراق، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

ووعد هيكل بتسخير خبرته الميدانية الكبيرة لمصلحة المنتخب، مؤكداً أنه في أتم الجاهزية لأداء الواجب، وتقديم كل ما يملك من أجل المنتخب، مشدداً على أهمية المباراتين المقبلتين، وضرورة تحقيق النتائج المطلوبة، لتعزيز حظوظ الأبيض في مواصلة مشوار البحث عن بطاقة التأهل إلى المونديال.

وأكد هيكل أن الجميع يدركون أهمية المرحلة المقبلة، ويشعرون بمسؤولية كبيرة، خاصة أن وضع المنتخب في المجموعة يتطلب بذل الكثير من الجهد، والعمل بقوة من أجل التعويض، بعد تعادله في أول مباراتين أمام لبنان وسورية.

وقال: «كلنا على قلب رجل واحد، ونعلم أن الأبيض في حاجة ماسة إلى نقاط المباراتين المقبلتين، لن ندخر أي جهد في سبيل تحقيق هدفنا، سنبذل كل ما نملك من جهد في الملعب، ونسأل الله أن يوفقنا في إسعاد الجماهير».

طاقم أسترالي يدير المباراة

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، طاقم تحكيم أسترالياً لإدارة مباراة المنتخب الوطني مع إيران، ويقود الطاقم الدولي بيث كريستوفر (حكم ساحة)، وشيتنين أنتون (مساعداً أول)، وجورج لانكرينديز (مساعداً ثانياً) وباريرو جوناثان (حكماً رابعاً) وايفان روبيرت (حكم فيديو)، ويعقوب محمد من ماليزيا (حكم فيديو مساعداً).

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