سالم يتلقى الخسارة الأولى في «دولية الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تلقى لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، خسارته الأولى في بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج، أمام الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي، فيما تعادل على الطاولة الثانية الأستاذ الدولي الكبير المخضرم، الأذري نايديتش أركاديتش، مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان، وتعادل على الطاولة الثالثة الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي مع الأستاذ الدولي الكبير الكازخستاني رينات جومابييف، فيما حقق الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير بافل اليانوف فوزاً مستحقاً على منافسه الأستاذ الدولي الكبير الهندي غانغولي شاخار.

وكانت الجولة السادسة افتتحت منافساتها بحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للعبة، وعدد من المسؤولين.

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