نادي الإمارات يقدم مهاجمه.. "لاعب أتلتيكو مدريد"

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

قدم نادي الإمارات لاعبه الجديد الجزائري المهاجم زكريا بولحية، خلال مؤتمر صحافي عُقد، اليوم الأربعاء، في متحف رأس الخيمة، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات يوسف البطران، ومدير عام هيئة الآثار والمتاحف برأس الخيمة أحمد الطنيجي وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال البطران هلال المؤتمر: "نأمل أن تكون التعاقدات الجديدة دعامة قوية للفريق، ونتمنى من جماهيرنا الوفية الوقفة الصادقة مع فريقهم، ومساندته ودعمه لتحقيق الانتصارات وهذا لن يتحقق إلا كنا على قلب واحد، وتجمعنا روح واحدة، وهدف واحد، وكلنا ثقة بالجميع للتعاون والتكاتف لتحقيق الرؤية والهدف والإستراتيجية".

ويملك بولحية (24 عاماً) سجلاً مميزاً كلاعب حيث بدأ في عمر 12 عاماً مع فريق ليفانتي الإسباني لمدة خمس سنوات، ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني للفترة الزمنية نفسها، ومورسيا الإسباني ثم الباسيتي الإسباني في الدرجة الثانية، ثم انتقل إلى الجزائر، ولعب مع شبيبة القبائل الجزائري وحصل معهم على كأس الجزائر والآن يحط الرحال مع صقور الإمارات.

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