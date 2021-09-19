سالم عبدالرحمن يهزم بطل الجزائر في افتتاح «دولية الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

انطلقت أول من أمس، منافسات بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، وتستمر حتى 26 الجاري، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة 60 ألف دولار. وكان لاعب المنتخب سالم عبدالرحمن استهل مشواره بالفوز على بطل الجزائر الأستاذ الدولي الكبير بلال بلحسن.

وجرى حفل افتتاح كبير بمشاركة رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للشطرنج، والشيخ راشد بن خالد بن صقر القاسمي رئيس فريق أجيال المستقبل للمسؤولية المجتمعية، ورئيس اتحاد الشطرنج الدكتور سرحان المعيني.

وشهدت الطاولة الثانية مفاجأة كبيرة بخسارة بطل العالم للشباب وحامل لقب بطولة (الشارقة ماسترز الثانية) الأستاذ الدولي الكبير الإيراني برهام مقصودلو أمام الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميكادلشفيلي.

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