"خليجي 25".. مصير البطولة يتحدد الاثنين المقبل

المصدر: وكالات

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعا الإثنين بحضور رؤساء الاتحادات الخليجية لحسم مصير النسخة الخامسة والعشرين المقرّرة أن تقام في مدينة البصرة العراقية خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بتأجيل البطولة إلى موعد أخر في ظل نواقص في ملف جاهزية مدينة البصرة لإستضافة البطولة، الى جانب ضغط كبير تعاني منه أجندة الاتحادات الخليجية محليا وقاريا ودوليا.

وأكّد مصدر في الاتحاد الخليجي لوكالة فرانس برس أن مسالة تأجيل إقامة البطولة "ستتم مناقشتها خلال الإجتماع". وأضاف "كل الأمور ستتضح عقب التئام الجمعة العمومية خلال اجتماع غير عادي، سيكون القرار النهائي بشأن البطولة منوطاً برؤساء الاتحادات الخليجية" . وكانت لجنة التفتيش التي شكلها الاتحاد الخليجي لكرة القدم قامت بعدة زيارات تفقدية ميدانية لمنشآت مدنية البصرة من ملاعب وفنادق، ورفعت تقارير ناقشها المكتب التنفيذي للاتحاد خلال اجتماع عقد الأربعاء.

وتضغط بعض الاتحادات الخليجية باتجاه تأجيل "خليجي 25" الى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال نوفمبر وديسمبر 2022.

وتشهد الأجندة الكروية للمنتخبات الخليجية ازدحاماً كبيراً خلال الأشهر المقبلة، حيث تشارك ستة من المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج في نهائيات كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة ما بين 31 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وهي قطر، العراق، السعودية، الإمارات، البحرين، وعُمان.

وتشارك منتخبات السعودية والعراق وعُمان والإمارات في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم، في حين ستعرف الاندية الخليجية مشاركات قارية بدوري أبطال آسيا وفي الدوريات المحلية المضغوطة. يذكر ان العراق لا يزال يواجه حظرا لإقامة المباريات على أرضه جراء الأوضاع الامنية منذ العام 2019.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد عدنان درجال في مؤتمر صحافي أمس إنه "بعد مفاتحة الاتحادين الدولي والآسيوي قبل أكثر من 45 يوماً من قبل الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي بخصوص المطالبة بالسماح بعودة إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية، أكد الاتحادان إرسال ممثلين نهاية الشهر الحالي إلى العراق للتأكد من إمكانية عودة المباريات".

ويفرض فيفا حظراً على إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية، ومنها استاد البصرة الدولي الذي من المقرر أن يستضيف مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، منذ نهاية العام 2019 بسبب الأوضاع الأمنية والتظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

وتُقام كأس الخليج مرةً كل عامين، وأقيمت أول نسخة منها بالبحرين عام 1970 والأخيرة في قطر عام 2019. تُعد الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، 3 لكل من عُمان والإمارات ولقب للبحرين في 2019.

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