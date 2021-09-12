نادي زعبيل للسيدات راعياً لفريق «الشعفار جميرا» للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أعلن نادي زعبيل للسيدات رعايته فريق الشعفار جميرا للسيدات للدراجات الهوائية، وبمقتضى هذه الرعاية، منح نادي زعبيل العضوية لـ10 لاعبات من فريق الشعفار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد بمقر نادي زعبيل في دبي، وتحدث خلاله أسامة الشعفار، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية مؤسس فريق الشعفار، وشيماء عبيد، المدير العام لنادي زعبيل، بحضور عبدالناصر عمران الشامسي، مدير الفريق، وطاهر الطاهري، مشرف الفريق، ونورة الجسمي، رئيسة اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد الآسيوي مديرة التسويق في فريق الشعفار جميرا، وشيماء إبراهيم، رئيسة قسم العلاقات الاستراتيجية بنادي زعبيل للسيدات.

وتقدم الشعفار بجزيل الشكر إلى الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، على ما تقدمه من دعم لرياضة المرأة، ورعاية العديد من البطولات والفعاليات المتنوعة، وقال في تصريح صحافي: «لدينا رؤية مشتركة لتعزيز مكانة رياضة المرأة، والإسهام في تطويرها والارتقاء بها، ومن أجل ذلك يشرفنا أن نعلن توقيع مذكرة التفاهم».

وأثنى الشعفار على مرافق النادي الرياضية المجهزة بأحدث التجهيزات، والتي تشمل صالة اللياقة والتمارين الرياضية، وملعب البادل تنس، والمسبح، ومضمار الدراجات الهوائية، وقاعة العلاج الطبيعي، وغيرها من المرافق الصحية.

وقالت من جانبها، شيماء عبيد: «يدعم نادي زعبيل للسيدات كل المبادرات والجهود التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع في مختلف المجالات، ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، من أجل الحفاظ على الصحة وتحقيق السعادة، كما يحرص النادي على الإسهام بشكل فاعل في تطوير رياضة المرأة في الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص».

منح نادي زعبيل العضوية لـ10 لاعبات من فريق الشعفار جميرا.

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