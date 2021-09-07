أسطورة الأرجنتين يشيد بالبنى التحتية والمرافق الرياضية للشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

استقبل رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي، بمقر المجلس، أول من أمس، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ومدافع نادي إنترميلان السابق والنائب الحالي لرئيس النادي خافيير زانيتي، بحضور عبدالملك جاني، نائب رئيس المجلس، وتعرف الأخير إلى الدور الذي يقوم به المجلس في الإشراف على العمل الرياضي بالإمارة، وأنديتها، والقطاع الرياضي بشكل عام.

وعبر زانيتي عن إعجابه بمنشآت عدد من أندية الشارقة، مثل دبا الحصن، وخورفكان، وأشاد بالاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة في الإمارة، والمرافق الرياضية والبنى التحتية والتميز الكبير، سواء على مستوى الأندية، أو الكوادر البشرية، ما يؤكد التوجه الصحيح للرياضة في الشارقة.

من جهته، قال عيسى هلال إن زيارة زانيتي لمجلس الشارقة الرياضي وعدد من أندية الإمارة تأتي في إطار التعاون بين المجلس وأساطير الرياضة للتعريف بالمجلس ودوره وأهدافه وتطلعاته المستقبلية، وكذلك تبادل التعاون والخبرات الرياضية في مختلف الألعاب، من ضمنها اللعبة الشعبية الأولى، وهي كرة القدم.

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