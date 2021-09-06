«بيان عذبة» بطلة كأس فاطمة بنت مبارك

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توّجت الفرس «بيان عذبة» لعذبة ريسنج، بطلة لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة «الفئة الثالثة»، الذي أقيم، أول من أمس، بمضمار هايدوك بارك بالمملكة المتحدة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

وقال بيان صحافي: «بلغ طول السباق 1600 متر، تنافس فيه تسعة مشاركين على جائزة مالية قدرها 14 ألف جنيه إسترليني، وكانت الأرضية جافة وسريعة جداً، حيث ناسبت بعض الخيول، عكس الأرضية الجيدة التي تكون مثالية للجميع».

وقاد «بيان عذبة» الفارس توم ماركواند، حيث شقّت الفرس طريقها عبر الميدان لتتقدم بفارق عنق على «مزيونة» لشادويل بقيادة سين ليفي، فيما جاءت «عبية عذبة» بفارق عنق آخر في المركز الثالث، بقيادة ماركو جياني.

وقطعت ابنة «إيه إف البحر» مسافة السباق في زمن قدره 1:49:95 دقيقة، وعقب ختام الشوط تسلم مدير سباقات عذبة، عبدالمنعم أحمد، جائزة الفوز.

وقال المدرب فيل كولينجتون: «لقد شعرت بالارتياح لأن (بيان عذبة) بمجرد أن لاحت لها الفرصة انطلقت بشكل استثنائي من بين الصفوف، لتحقق الفوز بالرغم من أنها لاتزال تفتقر إلى الخبرة».

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