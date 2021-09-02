27 نزالاً في بطولة «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لبطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، عن تفاصيل النسختين (21) من البطولة العربية الرابعة، والنسخة (22) من البطولة الدولية، بمشاركة 54 مقاتلاً ومقاتلة في كلا النسختين، حيث تشهد البطولة العربية 13 نزالاً، والبطولة الدولية 14 نزالاً، بصالة «جوجيتسو أرينا» في أبوظبي غداً وبعد غدٍ.

وكشفت اللجنة في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس في أبوظبي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة فؤاد درويش، وعدد من المقاتلين، وأعلن من خلاله عن اكتمال كل التحضيرات لانطلاق الحدث، واكتمال وصول المقاتلين جميعاً الى أبوظبي، وخضوعهم لكل الإجراءات الاحترازية المطلوبة من الجهات المختصة.

ويشارك في النسخة العربية 26 مقاتلاً، من ضمنهم أربعة من الإمارات، هم: محمد يحيى وعبدالله محمد علي وهادي عمر وراشد داوود، ويشهد الحدث للمرة الأولى المنافسة على لقب البطولة، حيث ينازل البطل الإماراتي محمد يحيى نظيره الفرنسي من أصل جزائري يزيد الشوشاني، في وزن الخفيف، بينما يلتقي في النزال الرئيس الثاني الكويتي عبدالله بوشهري والمغربي بدرالدين دياني في وزن المتوسط، ونزال واحد للسيدات يجمع بين الكويتية إيمان المضاف والمغربية حسناء جابر.

أما النسخة الدولية (22) فستشهد 14 نزالاً بمشاركة 28 مقاتلاً، ومن أبرز النزالات المواجهة الرئيسة التي تجمع الألماني من أصل فلسطيني راني سعدة بطل منظمة باما السابق في وزن الديك، والأميركي شون بنش من منظمة بيلاتور، كما يشهد النزال الرئيس الثاني لقاءً مثيراً في وزن الثقيل بين الألماني ريكاردو بارسيل حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي السابق ضد الروسي ميكايل مكناتكن بطل العالم في السامبو، وفي منافسات السيدات تواجه الكندية الفرنسية كورين لافرامبواز السويدية الصاعدة إلين أوبيرج.

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