بحث استعدادات أندية دبي للموسم الرياضي وعودة الجمهور

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أنهت القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي الزيارات التفقدية للأندية الرياضية في الإمارة، للاطلاع على الاستعدادات التي تم وضعها لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والخاصة بالإجراءات الاحترازية لممارسة الأنشطة الرياضية وعودة الجماهير للحضور في الملاعب والصالات، ومختلف الفعاليات الرياضية، إلى جانب التأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في الأندية بالنسبة للرياضيين والزائرين والجمهور على حد سواء.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن وفداً من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، برئاسة مدير الإدارة العامة بالوكالة، العميد راشد خليفة الفلاسي، وعضوية مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، العقيد خميس الشامسي، ومنسق حملة «التزامكم سعادة»، الرائد عبدالله طارش العميمي، ورئيس قسم الأندية الرياضية في مجلس دبي الرياضي أحمد سالم المهري، وأخصائي أول شركات كرة القدم في المجلس، عدنان العيوني؛ زار أندية دبي والتقى المسؤولين فيها لتفقد الملاعب والصالات ومرافق الأندية للتأكد.

وجاء في البيان: «كان الهدف من الزيارة التأكد من الجاهزية التامة للمنشآت الرياضية قبل انطلاقة الموسم الرياضي 2021 – 2022 الذي سيشهد عودة الجماهير لحضور المباريات والمنافسات في جميع الرياضات وفق النسبة المعتمدة حالياً للملاعب والصالات والمسابح وجميع المرافق الرياضية، وكذلك مدرجات البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالرياضيين والجمهور».

وعملت شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي منذ العام الماضي على وضع سيناريو عودة الجماهير والاستعداد الأمثل لذلك، إذ تم تنظيم ملتقى رياضي بمشاركة دولية حول هذا الموضوع.

نشر مبادئ الروح الرياضية

أكد العميد راشد خليفة الفلاسي، خلال الزيارات للأندية الرياضية، حرص شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي على ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية لنشر مبادئ الروح الرياضية، بما يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات بين دول العالم، إضافة الى دور الأندية في توعية اللاعبين والجمهور بضرورة الحرص على اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة جائحة «كوفيد-19»، في مقدمتها الحفاظ على التباعد الجسدي والتعقيم المستمر، وارتداء الكمامات، وغيرها من المتطلبات.

وقال الفلاسي في تصريحات صحافية إن هذا العام يشهد تحدياً مختلفاً يفرض علينا تحمل مسؤولية مشتركة والعمل يداً بيد للحد من انتشاره الجائحة عبر الالتزام الدقيق بمعايير وتعليمات السلامة والوقاية المتبعة الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي والجهات الحكومية، إضافة إلى منح الجمهور الفرصة للاستمتاع بالعروض الرياضية الجميلة المختلفة، مع الحفاظ على سلامتهم وسلامة الرياضيين.

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