منتخب كرة الطاولة يستعد لـ «الآسيوية» بمعسكر في السويد

المصدر: دبي ■ وام

دخل منتخب كرة الطاولة مرحلة متقدمة من مراحل الإعداد للمشاركة في بطولة آسيا بالدوحة، والمقرر لها 28 سبتمبر المقبل، حيث يقيم الفريق حالياً معسكراً مغلقاً داخلياً في دبي، تحت إشراف المدير الفني الصيني شاو لي.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتي المنتخبات والحكام، أحمد البحر، أن 10 لاعبين يوجدون مع المدرب في المعسكر المغلق، منذ 13 يونيو الماضي، وحتى 10 سبتمبر المقبل، بعدها يتوجه المنتخب إلى السويد لإقامة معسكر خارجي لمدة أسبوعين يعود منه إلى الدولة، ومن ثم يتوجه إلى الدوحة للمشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة لمونديال الولايات المتحدة الأميركية للفردي والزوجي. وقال: «تكتسب بطولة آسيا بالدوحة قيمة إضافية، كونها تؤهل الـ16 الأوائل من آسيا مباشرة إلى بطولة العالم للفرق 2022، على ضوء التصنيف الدولي، وبالنسبة لنا نتمسك بالأمل للتواجد في مونديال الفرق والفردي، من خلال تحقيق مركز متقدم في تلك البطولة، وثقتنا باللاعبين والجهاز الفني كبيرة رغم قوة وصعوبة المنافسة، خصوصاً أن دول آسيا تحتل الصدارة العالمية في التصنيف الدولي».

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