قرار مفاجئ لمدرب العين قبل 11 يوما من انطلاق الموسم الجديد

المصدر: سيد مصطفى-دبي

ذكرت وسائل اعلام في أوكرانيا أن مدرب العين الأوكراني سيرجي ريبروف، سيتولى القيادة الفنية لمنتخب بلاده بشكل رسمي اعتباراً من غدِ الاثنين، وفق ما أكدته صحيفة “uasport”، الأوكرانية.

وسيحل سيرجي ريبروف، بديلاً للنجم الاوكراني الكبير أندري شيفتشنكو الذي انتهت مهمته مع الفريق بعد خروج منتخب بلاده من الدور ربع نهائي لبطولة أمم أوروبا بالخسارة من إنجلترا برباعية نظيفة.

ونقل الصحيفة عن مدير المنتخبات الأوكرانية ميرون ماركيفيتش، قوله إن سيرجي ريبروف، سيوقع على العقد الجديد لمدة موسمين إلى جانب عام أخر مشترطاً بتأهل أوكرانيا إلى كأس العالم 2022 ونهائيات الأمم الاوربية في 2024.

ولم يصدر عن نادي العين أي تعليق رسمي حول الخطوة التي اتخذها مدربه في هذا التوقيت وقبل أقل من 11 يوما على انطلاق الموسم الجديد.

وسبق للعين أن أعلن في مطلع يونيو الماضي تعين المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل بنهاية الموسم الماضي.

وصنع ريبروف (47 عاما) اسمه كلاعب مع دينامو كييف في تسعينات القرن الماضي كما لعب لتوتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في العقد الأول من القرن الجديد.

وقاد المدرب الأوكراني الأهلي السعودي لموسم واحد في 2017-2018 وعمل أيضا مع دينامو كييف وفرنسفاروش المجري.

وأحرز ريبروف لقب الدوري الأوكراني مرتين مع دينامو كييف كما قاد فرنسفاروش للحصول على لقب الدوري المجري في المواسم الثلاثة الأخيرة.

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