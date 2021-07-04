محمد بن راشد يعيّن راشد بن حمدان رئيساً لنادي النصر وسعيد بن حمدان رئيساً لـ «حتا»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، القرار رقم (23) لسنة 2021، بتعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيساً لنادي النّصر الثقافي الرياضي، كما أصدر سموه القرار رقم (24) لسنة 2021، بتعيين الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيساً لنادي حتّا الرياضي الثقافي، ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما.

ونشر الموقع الرسمي لنادي النصر، تهنئة خاصة بمناسبة تعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، قال فيها: «نبارك للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعيينه رئيساً لنادي النصر». وهنأ نادي النصر أيضاً، نادي حتا بتعيين الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم.

يذكر أن نادي حتا قد هبط الموسم الماضي من دوري الخليج العربي لأندية المحترفين، ولكنه بدأ الاستعداد بقوة للعودة الموسم المقبل إلى الأضواء، حيث أعلن في الفترة الماضية التعاقد مع المدرب المواطن سعيد البلوشي، لقيادة الفريق في الموسم المقبل لأندية الدرجة الأولى، كما تم التعاقد مع عدد من اللاعبين المواطنين، في انتظار حسم ملفات اللاعبين الأجانب. ومن جانب آخر، بدأ نادي النصر تحضيره لخوض الموسم المقبل، بطموح المنافسة على مختلف الألقاب، وذلك بإجراء الفحوص الطبية قبل أسبوع من موعد السفر للمعسكر الخارجي، الذي تم تحديده في إسبانيا، ويجري الفريق الفحوص في مركز «فيفا الطبي»، وسيخوض العميد تدريبين في النادي قبل السفر إلى المعسكر الخارجي، الذي سيخوض فيه من 4 إلى 5 مباريات ودية، استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد.

يذكر أن آخر تعاقدات النصر في الفترة الماضية، كانت من خلال ضم عمر جمعة ربيع، وعبدالله المازمي، حتى عام 2024، وهذا بجانب محافظة النادي على أجانبه الأربعة، توزي وضياء سبع، ومهدي عبيد وريان مينديز، بجانب تجديد عقد المقيم البرازيلي ليما، وكذلك تعاقدات أخرى، بينها ضم العراقي محمد مصطفى ضمن فئة المقيم.

• نادي حتا يستعد بقوة للموسم الجديد للدرجة الأولى، وبدء رحلة العودة إلى «المحترفين».

• «العميد» دشن تحضيرات الموسم الجديد من خلال الفحوص الطبية، وحدّد إسبانيا للمعسكر الخارجي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news