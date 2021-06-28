تعاون بين مجلس الشارقة والاتحاد الدولي لرياضات تحت الماء

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ناقش مجلس الشارقة الرياضي سبل التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي لرياضات تحت الماء، ضمن خطط المجلس في تطوير الألعاب المائية بالإمارة الباسمة.

وقال مجلس الشارقة في بيان أمس: «جاء ذلك لدى الاجتماع الذي عقده المجلس مع وفد الاتحاد الدولي لرياضات تحت الماء بمقر المجلس الخميس الماضي بحضور رئيس المجلس عيسى الحزامي، ورئيس الاتحاد الدولي للعبة آنا ارزنوفا والمدير التنفيذي للمؤسسة العالمية للرياضات العقلية جيف بورج، والمدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أحمد الحوسني».

وأوضح: «تم مناقشة دخول الإمارة الباسمة عضواً في الاتحاد الدولي لرياضات تحت الماء عبر نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ودراسة استضافة الإمارة الباسمة لبطولة العالم المقبلة لرياضات تحت الماء للنخبة».

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