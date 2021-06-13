45 مشرفا من أندية دبي في ورشة لتنظيم عمل الإداريين والمدربين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم مجلس دبي الرياضي ورشة عمل عبر وسائل الاتصال المرئية بعنوان (سبل التأثير الاجتماعي للمشرفين في سلوك الإداريين والمدربين واللاعبين)، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، والتي تهدف إلى تطوير المشرفين والإداريين بأندية وشركات كرة القدم بدبـي، وضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير الكوادر الإدارية العاملة في أندية دبي والشركات الرياضية.

وقال المجلس في بيان أمس: «حاضر في ورشة العمل د. حسين علي مسيح خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، وشهدت الورشة حضور 45 مشرفًا من أندية وشركات كرة القدم في دبي بالإضافة إلى عدد 15 من الأجهزة الإدارية المشرفة على فرق ومنتخبات شرطة دبي، وتضمنت الورشة التعريف بمفهومي التأثير الاجتماعي المعلوماتي والتأثير الاجتماعي المعياري وطرق تـأثيرهما على سلوك الإداريين والمدربين واللاعبين، مع ذكر أمثلة تطبيقية على كل من الطريقتين في ترك الأثر الإيجابي والتغيير المطلوب».

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