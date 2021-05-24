ختام برنامج تطوير لاعبي التنس الموهوبين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتم اتحاد التنس، أول من أمس، المرحلة الأولى من برنامج تطوير لاعبي التنس الموهوبين الذي أقيم في ملاعب نادي النصر ليغيرلاند في دبي، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة للأعمار من (4 إلى 10) سنوات، بحضور الأمين العام لاتحاد التنس والمشرف العام على البرنامج ناصر المرزوقي، حيث قام بتكريم اللاعبين واللاعبات وتوزيع شهادات المشاركة والميداليات عليهم، واشاد بالمكاسب الفنية المتحققة من البرنامج باعتباره نواة لمستقبل مشرق للعبة التنس، مؤكداً ان اتحاد التنس يعتز بهذه المبادرة لأهميتها في استكشاف المواهب منذ الأعمار المبكرة، ولن يألو جهداً في تقديم الدعم الفني اللازم لذلك.

وقال بيان صحافي: «يأتي تنظيم المهرجان ضمن خطط الاتحاد الرامية للتشجيع على ممارسة رياضة التنس، والتي تندرج ضمن برنامج اكتشاف المواهب الذي ينظمه الاتحاد، ويهدف إلى استكشاف اللاعبين المواطنين وتطويرهم وفقاً لاتفاقية التعاون مع الاتحاد الدولي للتنس».

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