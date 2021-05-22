«شطرنج الشارقة» إلى نصف نهائي بطولة العالم للمدارس

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تأهل نادي الشارقة للشطرنج إلى نصف نهائي بطولة العالم للمدارس «إكسبو دبي 2020»، بعد أن تخطى لاعبوه تصفيات المرحلتين الأولى والثانية، وتمكنهم من احتلال المركز الثاني في مجموعتهم، ليصبح لاعبو الشارقة على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى المرحلة النهائية، التي ستجري خلال معرض «إكسبو دبي 2020» في أكتوبر المقبل.

وقال النادي في بيان، أمس: «هذه البطولة تعتبر واحدة من أقوى المنافسات العالمية التي تقام عبر الإنترنت على مستوى الناشئين، والتي ضمت 300 فريق من مختلف أنحاء العالم، وما يقارب 2700 لاعب ولاعبة، ويتأهل إلى المرحلة النهائية أفضل فريقين من المجموعات الخمس في المرحلة الأخيرة، إضافة إلى أفضل فريقين تختارهما اللجنة المنظمة في البطولة».

وأضاف: «يمثل فريق نادي الشارقة للشطرنج تسعة لاعبين، هم: حمد الزرعوني، وعبدالرحمن الطاهر، وعبدالله الحمادي، وراشد الحمادي، وحمد الكاف، ويحيى شعيب، وزايد الطاهر، وراجي صايل، وسعود الزرعوني، ويشرف على تدريبهم الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني».

من جهته، أثنى الأمين العام المساعد نائب رئيس الجهاز الفني، عمر نعمان آل علي، على النتائج التي حققها لاعبو النادي بوصولهم وتأهلهم إلى المرحلة الثالثة من بطولة العالم، ليحجزوا مقعداً ضمن أفضل 30 فريقاً على مستوى العالم.

وقال إن «هذا المستوى الرائع الذي ظهر به اللاعبون، وتحقيقهم نتائج باهرة مع لاعبين من دول لها باع كبير في عالم الشطرنج، لم يأت محض الصدفة، بل كان نتيجة لتخطيط وعمل وتضافر للجهود الإدارية والفنية، وكذلك التزام اللاعبين بالتدريبات اليومية (أونلاين)، وتطبيقهم تعليمات مدربيهم».

وأضاف: «النادي نجح خلال الفترة الماضية، خصوصاً خلال فترات الحجر المنزلي، في إعداد برامج تدريبية بمواصفات عالمية وأكاديمية، إذ تم تنظيم العديد من اللقاءات والمعسكرات على العديد من المواقع العالمية».

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