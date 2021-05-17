محمد عبداللطيف مشروع نجم سلة عالمي من بوابة شباب الأهلي

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشف المدير التنفيذي في إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، عن أن تتويج نجم سلة النادي محمد عبداللطيف (28 عاماً)، بجائزة اللاعب الأفضل في أكثر من مناسبة بالموسم الحالي، يدفع إدارة الألعاب الجماعية في النادي، لمواصلة تقديم كل سبل الدعم لأبنائها، والارتقاء بمستوى الطموحات والتحول بمحمد عبداللطيف إلى مشروع نجم سلة عالمي، بإيفاده في فترات التوقف الصيفي لخوض تجارب معايشة سواء في أوروبا أو أميركا.

وقال سلطان لـ«الإمارات اليوم»، إن: «المستويات التي قدمها محمد عبداللطيف في موسم السلة الذي أسدل الستار عنه أواخر الشهر الماضي، سواء من الناحية الهجومية أو الدور الدفاعي كلاعب مساند لزميله الدولي الألماني ومحترف الفريق مايكل جون زاكير، يعكس الجهد الكبير الذي بذله اللاعب تحت إشراف جهاز تدريبي خاص بالإعداد البدني، الذي قاده للتعافي من الإصابة التي ألمت به الموسم الماضي، والعودة إلى مكانته الطبيعية كأبرز اللاعبين المواطنين بالدولة».

وأضاف: «تأخذ إدارة الألعاب الجماعية برئاسة اللواء محمد أحمد المري، على عاتقها توفير كل سبل الدعم للاعبيها، خصوصاً أن المتابعة الحثيثة واليومية من قبل اللواء المري لحالة محمد عبداللطيف، كان لها الأثر البالغ في تشجيعه على استعادة لياقته، تحت إشراف جهاز إعداد بدني خاص، وقادته سريعاً في موسم 2020-2021، إلى تقديم الأداء الأفضل في مسيرته، لتواصل إدارة الألعاب التزامها، بطموح نقل موهبة محمد عبداللطيف من المحلية إلى القارية والعالمية، كمشروع نجم سلة إماراتي قادر على الاحتراف خارج الدولة».

وأوضح: «التحول الكبير الذي طرأ على أداء اللاعب، وبتشجيع من زملائه خصوصاً أبناء جيله المتوجين معه منذ 2013 بأكثر من 26 لقب بطولة محلية وخارجية، يحملنا في إدارة الألعاب الجماعية مسؤولية مضاعفة الحفاظ على مكانة فرسان السلة في القمة كأكثر أندية السلة بالدولة تحطيماً للأرقام القياسية وحصد ألقاب البطولة، وذلك من خلال دعم هذه المجموعة من المواهب، ورفدها إلى خوض فترات معايشة في مدارس كبرى للسلة سواء في الأندية الأوروبية أو الأميركية، على أن تستهل مع محمد عبداللطيف خلال فترة الصيف، والمرهونة طبعاً في تحديد الوجهة، بإجراءات وقيود السفر المفروضة عالمياً جراء جائحة (كورونا)». واستطرد قائلاً: «حقق فريق سلة النادي منذ تأسيسه 44 بطولة محلية وخارجية، من ضمنها ثلاثية الأندية الخليجية الأبطال بين عامي 2015 و2017، بجانب برونزية الأندية الآسيوية، وبلوغ هذه الإنجازات يعكس الدعم الذي توليه إدارة النادي لكل المواهب والألعاب على حدٍ سواء».

وتابع: «لم يقتصر الدعم على إبرام تعاقدات على مستويات رفيعة سواء من الأطقم الفنية أو من المحترفين الأجانب، بل توجهت إدارة الألعاب الجماعية إلى دعم العنصر المواطن، وهو ما نتج عنه امتلاك فريق سلة يضم نخبة عناصر المنتخب الوطني، بجانب أن المدرب الحالي للفريق سعيد عتيق الذي منح الثقة بعد موسمين من العمل مع المدرب الإيطالي جورجيو فالي».

واختتم: «طموحات كبيرة في الارتقاء بالألعاب الجماعية بالنادي لبلوغ المستويات العالمية، ونحن نعمل على مدار الساعة لتذليل كل العقبات التي تقف أمام تحقيق هذه الطموحات، ومنها المتابعة الحثيثة للاعبين في أدق تفاصيل حياتهم اليومية، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني أو الوظيفي، أو على صعيد الجلوس مع اللاعبين ومناقشتهم في كيفية وضع الآليات التي تضمن الحفاظ على البيئة الصحية التي تضمن لهم الاستمرارية في حصد الإنجازات، في خطوات مثلت على الدوام سر نجاح مدرسة (شباب الأهلي) في تفوقها المحلي خصوصاً في كرة السلة».

عبداللطيف: دعم إدارة النادي سر التفوق

قال لاعب ارتكاز المنتخب الوطني وفريق السلة في نادي شباب الأهلي، محمد عبداللطيف، إن: «المتابعة الحثيثة لإدارة النادي، بشكل عام، واللواء المري على وجه التحديد، أسهمت في منحي سبل الدعم كافة في تخطي عقبة الإصابة التي ألمت بي الموسم الماضي، وزيادة الحصص التدريبية تحت إشراف جهاز الإعداد البدني في النادي، الذي قادني إلى تقديم الأداء الأفضل لي في مسيرتي خلال الموسم الحالي».

وأوضح: «وفرت لي إدارة النادي القدرة على التدرب بشكل مستقل ولمرتين أسبوعياً برفقة جهاز مختص ضمن فرق الإعداد البدني، ساعدني بشكل رئيس في منحي القدرة على رفع لياقتي بشكل لافت، والقدرة على توزيع الجهد البدني على مراحل المباريات كافة، وأهلني إلى رفع معدلات الأداء وتحقيق نسب غير مسبوقة على صعيد نسب التسجيل أو الارتقاء الناجح لالتقاط الكرة». واختتم: «أتطلع قدماً لاستثمار الفرصة المتاحة أمامي، في خوض فترات معايشة خارجية، تصبّ في صالح تطوير مهاراتي، وتؤهلني لاحقاً إلى الانتقال بمستوى الطموحات والتحول إلى لاعب محترف قادر على اللعب في أقوى الدوريات، سواء على صعيد المنطقة أو في أوروبا وآسيا».

معلومات عن محمد عبداللطيف

■ العمر: 28 عاماً.

■ الطول: 190 سنتيمتراً

■ المركز في الفريق: 4 (لاعب ارتكاز).

■ إجمالي الألقاب مع شباب الأهلي: 25 لقباً.

■ ألقاب البطولات المحلية: 22 لقباً (8 دوري – 5 نائب رئيس الدولة – 5 كأس الاتحاد – 4 كأس رئيس الدولة).

■ ألقاب البطولات الخليجية: 3 ألقاب أعوام (2015 و2016 و2017). برونزية الأندية الآسيوية: 2017.

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