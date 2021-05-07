محمية المرموم تستضيف سباق «ألترا ماراثون» للمرة الثالثة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف محمية المرموم الطبيعية سباق «ألترا ماراثون المرموم»، أحد أقوى سباقات الجري الصحراوية، وينظمه مجلس دبي الرياضي، وشركة (فت جروب الشرق الأوسط)، خلال الفترة من الثامن إلى 11 فبراير 2022، ويضم السباق مراحل عدة، بما في ذلك تحدي الجري لمدة 24 ساعة من دون توقف، ويقام بالتعاون مع بلدية دبي.

ويعود السباق الشهير إلى محمية المرموم للمرة الثالثة، بعد أن شهد نجاحاً كبيراً خلال النسختين الماضيتين، وشارك فيه أقوى عدائي المسافات الطويلة في العالم، وتصدرت أخباره عناوين أشهر الصحف والمواقع الإخبارية العالمية بمختلف اللغات، كما أنتجت قناة «سي إن إن» العالمية فيلماً وثائقياً عن النسخة الأولى من السباق وتم بثه، فيما قامت قناة «بي بي سي» بتغطية النسخة الثانية.

ويتنافس المتسابقون على الكثبان الساحرة ذات الرمال الناعمة وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة وبحيرات القدرة الفريدة من نوعها، ويسهم السباق في الترويج السياحي لمحمية المرموم واحدة من أفضل الوجهات السياحية، ومقراً للرياضات الصحراوية الرائدة، من خلال مشاركة الرياضيين الدوليين من مختلف قارات العالم.

وسيحظى المشاركون بتجربة اكتشاف جمال المحمية الصحراوية، والتعرف إلى معالم التراث الإماراتي، من أبرزها موقع ساروق الحديد الأثري الموجود في المحمية، الذي يبلغ عمره أكثر من 3000 عام، وهو أحد أقدم المواقع الأثرية في البلاد.

وتعدّ «المرموم» أكبر مشروع لمحمية طبيعية في العالم بمساحة تزيد على 40 هكتاراً من الشجيرات البكر، حيث تضم أيضاً 204 نوعاً من الطيور المحلية و158 نوعاً من الطيور المهاجرة، والعديد من الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض، ويوجد فيها أيضاً حيوان المها العربي والغزلان العربية وغزال الصحراء والثعالب والقطط البرية أيضاً.

ويولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً كبيراً بمحمية المرموم الصحراوية، من خلال تنظيم أحداث رياضية محلية وعالمية داخل المحمية، التي تعدّ إحدى المناطق السياحية في دبي، مثل حتا وجميرا، حيث يروّج المجلس لهذه المناطق بين المقيمين والسياح كوجهة رئيسة، ومن خلال مثل هذه الفعاليات يسعى المجلس أيضاً إلى إتاحة الفرصة لكل أفراد المجتمع للتنافس في فعاليات عالمية تزودهم بتجربة فريدة من نوعها، للاستمتاع بالأجواء البيئية المتنوّعة المليئة بالتشويق والمرح.

- يضم السباق مراحل عدة، بما في ذلك تحدي الجري لمدة 24 ساعة من دون توقف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news