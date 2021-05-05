7 لاعبين عرب سفراء لحملة النزاهة بالاتحاد الدولي للريشة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر الاتحاد الدولي للريشة الطائرة تعيين سبعة لاعبين عرب لحملة النزاهة التي أطلقها تحت شعار «أنا نظيف.. أنا صادق.. أنا الريشة الطائرة»، لتعزيز الرياضة النظيفة والعادلة بدعم من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا).

واللاعبون العرب هم: اللاعب الجزائري عادل حامك، واللاعبة المصرية هادية حسني، ويوسف صبري من الجزائر، وعدنان إبراهيم من مملكة البحرين، وشيماء سامي من مصر، ورنا أبوحربش من المملكة العربية السعودية، ومحمد الزرعوني من الإمارات. ويسعى الاتحاد الدولي لإشراك المزيد من اللاعبين واللاعبات في الحملة.

وستكون الحملة منصة للتعبير عن حب الجميع للريشة الطائرة وحرصهم على احترام قواعدها وأنظمتها وقوانينها والالتزام باللعب النظيف، وتستهدف الحملة كذلك بالإضافة إلى اللاعبين كلاً من المدربين والإداريين الذين يعملون معاً لحماية اللعبة من مخاطر تناول المنشطات والتلاعب بالنتائج والمراهنات غير القانونية والفساد بكل أشكاله وصوره.

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