سيطرة مغربية على سباق الجري في دورة ند الشبا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

سيطر عداؤو المغرب على المراكز الثلاثة الأولى لسباق الجري لمسافة 10 كلم في النسخة الثامنة لدورة ند الشبا الرياضية، الذي أقيم أول من أمس وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الخاص المعتمد من مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 390 عداءً.

وأفادت اللجنة المنظمة في بيان أمس بأن المغربي أنور الغوز ظفر بلقب السباق بزمن قدره 30:02:229 دقيقة، ليحصد بذلك لقبه الرابع في تاريخ مشاركاته بالدورة، بعد تتويجه سنوات 2015 و2018 و2019، فيما جاء مواطنه عبدالعالي بوعزاوي في المركز الثاني (30:27.829 دقيقة)، ومواطنه إبراهيم السليماني في المركز الثالث (30:48:095 دقيقة).

وفي فئة المواطنين هواة رجال لمسافة 10 كلم، جاء في المركز الأول صالح الحمادي (34:51.714 دقيقة)، وحل في المركز الثاني راشد البلوشي (35:52.620 دقيقة)، وفي المركز الثالث محسن حسن (36:05.769 دقيقة).

وفي فئة الهواة المواطنات لمسافة 10 كلم، حققت موزة الغفلي المركز الأول، تليها مريم علي، ثم هدى النعيمي، وفي الفئة المفتوحة للسيدات لمسافة 10 كلم، حققت العداءة الإثيوبية إلهام بيتي المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني البريطانية ستيفاني هامفري، وفي المركز الثالث الفرنسية لطيفة الصاروخ.

وحضر فعاليات السباق أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، سعيد حارب، ومساعد أمين عام المجلس نائب رئيس اللجنة المنظمة، ناصر آل رحمة، ومدير الدورة حسن المزروعي، ورئيس اللجنة التنفيذية للدورة صالح المرزوقي، ومدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس علي عمر البلوشي، ورئيس اللجنة الفنية عادل البناي.

وحصل الفائزون بالمراكز التسعة الأولى في جميع الفئات على جوائز نقدية بلغت 320 ألف درهم، إذ نال أصحاب المراكز الأولى في سباقي 10 وخمسة كيلومترات في كل الفئات جائزة نقدية قدرها 10 آلاف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 7000 درهم، والمركز الثالث 5000 درهم، ويحصل الفائزون بالمراكز من الرابع إلى التاسع على جائزة بقيمة 3000 درهم.

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ألف درهم جوائز نقدية حصل عليها الفائزون بالمراكز التسعة الأولى في جميع الفئات.

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