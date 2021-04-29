دورة ند الشبا تُختتم اليوم بسباق الجري لمسابقة 5 كيلومترات

المصدر: سيد مصطفى - دبي

يُسدل الليلة الستار على النسخة الثامنة من دورة ند الشبا الرياضية التي تواصلت على مدار 16 يوماً، في ثلاث منافسات هي البادل تنس، والدراجات الهوائية والجري المخصصة للهواة والمحترفين، لجميع فئات المجتمع، وأقيمت منافساتها وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

ويشهد اليوم الأخير إقامة سباق الجري لمسافة خمسة كيلومترات، والذي ينطلق عند العاشرة مساءً داخل مضمار ميدان لفئتي الهواة المواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للمقيمين من الرجال والسيدات، ولا يسمح فيها بمشاركة لاعبي الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمدربين العاملين في هذه الجهات، كما لن يتمّ السماح بمشاركة من هم دون 18 عاماً.

وكانت فعاليات الجري التي تمثل آخر المنافسات في برنامج الدورة قد انطلقت أمس بإقامة سباق 10 كيلومترات الذي شارك فيه عداؤون من مختلف الجنسيات والأعمار من المواطنين والمقيمين والرياضيين المحليين من داخل الدولة، وذلك ضمن فئات عدة، وهي للهواة المواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال وللنساء، وشارك فيها لاعبو المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمقيمين.

وستقوم اللجنة المنظمة برئاسة سعيد حارب، مساء اليوم، بتكريم المؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة والراعية للدورة تقديراً لجهودها في تنظيم الدورة، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة في أوساط المجتمع في أجواء آمنة وصحية.

وسيكون من بين الرعاة الذين سيتم تكريمهم، الليلة، شركة تكنو تري الفنلندية، وسوق دبي الحرة.

وقال المدير التنفيذي لشركة «تكنو تري»، بادما رافيشاندر: «يسعدنا دعم دورة ند الشبا الرياضية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك. إن دورة ند الشبا الرياضية تمثل فرصة حقيقية لجمع أفراد المجتمع من كل الفئات لخلق بيئة صحية متكاملة تجمعنا معاً للأداء والمشاركة وتجربة روح المجتمع، والمساعدة في بناء مجتمع قوي ومتكامل في المستقبل».

وأضاف في تصريحات صحافية: «تعد دورة ند الشبا من المبادرات الإيجابية، ومثل هذه الفعاليات تكون جزءا كبيراً من مبادئنا الأساسية في تكنو تري، لأن المشاركة الرياضية والاستمرار في ممارسة النشاط البدني أمر مهم ليس فقط في الحفاظ على صحة أجسامنا، ولكن أيضاً في تحسين رفاهيتنا ونوعية حياتنا، خصوصاً خلال هذه الأوقات الصعبة، ويسعدنا أن نشارك في شيء من شأنه أن يساعد في دعم الصحة البدنية والعقلية للمواطنين والمقيمين وسكان دبي».

فيما شدد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، على أن دورة ند الشبا تشهد مشاركة واسعة وتطوراً من عام إلى آخر، وقال: «يسعدنا أن ندعم مرة أخرى دورة ند الشبا الرياضية، ونحن ندرك أهمية هذه الدورة لأنها تعزز رفاهية المجتمعات المختلفة، ويسعدنا أن يكون هناك عدد من موظفينا قد انضموا إلى بعض الأحداث الرياضية المدرجة هذا العام».

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