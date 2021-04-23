المصدر: الإمارات اليوم

حملة

يستعدّ مسؤول في اتحاد لعبة فردية للقيام بحملة إعلامية قوية في الأيام المقبلة، لتحسين صورته التي اهتزت بقوة في الفترة الماضية، استعداداً لخوض انتخابات مجلس إدارة، ستُجرى عقب الأولمبياد.

تجديد

فشلت المحاولات التي قام بها مسؤولو شركة كرة القدم في أحد أندية الدوري لتجديد عقد لاعب الوسط، الذي قرر الرحيل في نهاية الموسم المقبل، بعد أن اتفق مع نادٍ صاعد لدوري الخليج العربي، بمقابل يفوق المعروض عليه للتجديد.

عقد

قال لاعب مواطن موهوب، إنه سيوكل مهمة عقده للموسم المقبل إلى وكيل أعمال مواطن شاطر، حتى يحافظ على فرصته بالبقاء في الأضواء.

حوار

اعتذر لاعب مواطن محترف، عن إجراء مقابلة يتحدث فيها عن مستقبله، بداعي عدم إجادته الحوار مع وسائل الإعلام.

أولمبي

عبّر جمهور كلباء عن سعادته لاستدعاء لجنة المنتخبات خمسة لاعبين تم ضمهم للمنتخب الأولمبي، أبرزهم سلطان عادل وماجد راشد.

موافقة

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب أحد أندية الدوري وافق على مقترح من إدارة النادي، بالتفاوض مع لاعب أجنبي في أحد أندية الساحل الشرقي، مشيراً إلى أنه في حال التعاقد معه سيكون إضافة قوية للفريق.

غياب

استغرب مراقبون غياب مسؤول كبير بجهة رياضية مرموقة عن حدث رياضي مهم، نظمته هذه الجهة أخيراً، علماً بأن الحدث شهد حضوراً رياضياً لافتاً.

شروط

رضخ أحد أندية دوري الخليج العربي للشروط التي وضعها لاعب الفريق قبل تجديد عقده، بينها زيادة راتبه ومدة العقد.

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