بني ياس يستضيف كأس رئيس الدولة للمبارزة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد اتحاد المبارزة أن الصالة الرياضية بنادي بني ياس ستستضيف كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020-2021 لفئة العمومي رجال وسيدات، والتي تقام على مدار يومي غد وبعد غدٍ بمشاركة أكثر من 80 لاعباً ولاعبة من أندية المبارزة، وهي أندية بني ياس والشارقة وشباب الأهلي، ومؤسسة المرأة بالشارقة، ونادي الفجيرة، وأكاديمية إم كي إف إيه بدبي، ومركز العين.

وتقام البطولة برعاية شركتي تيما الدولية وابسليوت للأدوات الرياضية راعيي الاتحاد.

وقال بيان صحافي: «تستهل المنافسات غداً بإقامة منافسات الشباب في الأسلحة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر، على أن تختتم المنافسات بعد غدٍ بمنافسات الفتيات».

وأوضحت الأمين العام لاتحاد المبارزة الدكتورة هدى المطروشي، أن «مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، يبذل جهوداً متواصلة لعودة النشاط الرياضي بالاتحاد، من خلال إقامة البطولات المحلية التي استهلها بإقامة بطولة الاتحاد للعمومي بالشارقة نهاية شهر يناير الماضي، تبعتها إقامة بطولة الكأس، وتخلل فترة إقامة البطولتين مشاركة المنتخب الوطني ببطولة العالم بالقاهرة مطلع أبريل الجاري، وسبقها إقامة المعسكر التدريبي الدولي لمنتخبنا بالاشتراك مع المنتخب المصري نهاية مارس الماضي».

وأضافت «إقامة البطولة في هذا التوقيت تعد بروفة جيدة وأخيرة للاعبينا ولاعباتنا المشاركين بالتصفيات الأولمبية المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية التي سيشارك بها لاعبونا مطلع الأسبوع المقبل بأوزبكستان، كما أنها فرصة جيدة للجهاز الفني للمنتخب الوطني للوقوف على مستوى اللاعبين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news