الهيئة العامة للرياضة تُكرّم بحيري وضياء

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كرّمت الهيئة العامة للرياضة الإعلاميين رفعت بحيري وضياء الدين علي، تقديراً لمسيرتهما الإعلامية الحافلة بالعطاء والتي امتدت إلى أربعة عقود.

حضر حفل التكريم أمين عام الهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، والأمين العام المساعد خالد المدفع، ومدير مكتب الهيئة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بوهندي، ورئيس جمعية الإعلام الرياضي عبدالله إبراهيم، وأمين عام الجمعية محمد الجوكر، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وثمّن عبدالغفار في بيان صحافي جهود المكرّمين ودورهما في إثراء العمل الصحافي، وتقديم خلاصة خبرتهما لدعم الرياضة الإماراتية بمختلف ألعابها.

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