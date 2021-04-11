المنصوري بطلاً لـ «الفيزيك» في بطولة رأس الخيمة لبناء الأجسام

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

سيطر اللاعبون المواطنون، أول من أمس، على منافسات بطولة الفيزيك ضمن منافسات بطولة رأس الخيمة - واوان لبناء الأجساك، التي تبلغ قيمة جوائزها أكثر من 100 ألف دولار.

وتوج رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ورئيس سلسلة متاجر «واوان بروتين» للمكملات الغذائية عادل واوان الشمري، الفائزين، بحضور مدير الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة عمر عبدالرحمن، ومدير البطولة فيصل سالمين، ورئيس لجنة الحكام في اتحاد الأجسام فيصل الزعابي، وعدد من المسؤولين والقيادات الرياضية.

ونال اللاعب عبدالله المنصوري جائزة بطل الأبطال في الفيزيك وقدرها 100 ألف درهم إماراتي، وتعد أكبر جائزة تمنح للاعب في بطولات الفيزيك في الشرق الأوسط، فيما فاز محمود البلوكي بذهبية 170 سنتيمتراً، وفاز محمد حيدر بذهبية أقل من 174، وفاز عبدالله المنصوري بذهبية 178 سنتيمتراً وأطول.

وبارك الشيخ عبدالله الشرقي للفائزين الأوائل، متمنياً حظاً أوفر في البطولات المقبلة لمن لم يحالفه الفوز، مثنياً في بيان صحافي على الجهود المميزة للجنة المنظمة، ومشيداً بالمستوى الفني والبدني الذي ظهر عليه اللاعبون، متمنياً أن يسهم ذلك بدعم المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب.

بدوره، عبر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عادل واوان الشمري، عن سعادته بالنجاح الذي تحقق في البطولة ووصفه بأنه يكشف النقلة النوعية المميزة للعبة في الإمارات، مؤكداً أن اختيار إمارة رأس الخيمة لإقامة البطولة يأتي تزامناً مع اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2021.

من جهته، ثمن مدير البطولة فيصل سالمين، الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، مؤكداً أن التعاون المشترك مع اتحاد اللعبة والتزام الحضور قدما نسخة نموذجية للبطولة.

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