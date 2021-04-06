منصور بن محمد: تكريم الرواد ترسيخ لقيم العطاء والوفاء في القطاع الرياضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على تنفيذ توجيهات المجلس التنفيذي لحكومة دبي في مجال تحقيق شركات كرة القدم في دبي الاكتفاء الذاتي باعتباره أحد أهم عناصر الاحتراف الناجح، وفي مقدمة محفزات وضع خطط العمل الفعّالة والاستثمار الأمثل للموارد وتفعيل جانب الاستثمار في شركات كرة القدم.

كما أكد سموه على مواصلة مجلس دبي الرياضي تكريم رواد العمل الرياضي ضمن حفل التفوق الرياضي وذلك ترسيخا لقيم العطاء والوفاء في الرياضة وتقديرا لمن ترك بصمة واضحة في فرقهم وأنديتهم والمنتخبات الوطنية، وساهموا في وضع أسس النجاح والتميز في أندية دبي خلال مسيرتهم الرياضية السابقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي لعام 2021 الذي عقد عن بعد برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومشاركة مطر الطاير نائب رئيس المجلس، والفريق عبد الله خليفة المري، وأعضاء مجلس الإدارة: أحمد الشعفار، محمد الكمالي، د. عبد الله الكرم، مريم الحمادي، موزة المري، سعيد حارب الأمين العام للمجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وتم فيه مناقشة تنفيذ مبدرة الاكتفاء الذاتي لشركات كرة القدم بدبي وتحديد السقف الزمني لها بما يحقق توجيهات المجلس التنفيذي لحكومة دبي وأهداف مجلس دبي الرياضي وينسجم مع التحوّل الى الاحتراف في قطاع كرة القدم بإمارة دبي.

وتم في الاجتماع أيضا بحث التقرير الفني الذي وضعته بلدية دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لصيانة "ستاد راشد" بنادي شباب الأهلي في القصيص، و"ستاد زعبيل" بنادي الوصل، وتطوير عدد من المناطق فيها، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتنفيذ ذلك وفق المواصفات الفنية والرياضية المعتمدة محليا ودوليا والتي تتناسب مع مكانة الأندية وقدرتها على استضافة المباريات المحلية والقارية والدولية، سيما وأن دولة الإمارات عموما ودبي خصوصا تستقبل المعسكرات التدريبية والمباريات الرسمية والودية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، حيث يعمل مجلس دبي الرياضي بشكل دائم مع بلدية دبي في جميع ما يتعلق بتشييد وصيانة وتطوير المنشآت الرياضية وهو التعاون الذي أثمر عن تشييد "مجمّع حمدان الرياضي" الأحدث من نوعه في عام 2010 وتشييد ستاد آل مكتوم بنادي النصر عام 2019 وتشييد ستاد حمدان بن راشد في نادي حتّا، والمسابح والصالات والمضامير المختلفة في الأندية.

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