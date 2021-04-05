حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز سن اللقايا بختامي المرموم

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن فعاليات المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 بميدان المرموم، إذ أقيمت بالإضافة إلى أشواط الرموز الستة 12 شوطاً للسيارات، وكانت مسافة التحديات خمسة كيلومترات.

ونجحت «ليالي» ملك محمد معيوف بالكدش العامري، في التقدم على جميع منافسيها في الشوط الرئيس للبكار المفتوح، لتحصل على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، مسجلة زمناً بلغ 7:19:9 دقائق، أما الشوط الرئيس للجعدان المفتوح فكان من نصيب شعار عبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي، بواسطة «مشكور» الذي أبدع ونال البندقية في زمن قدره 7:21:2 دقائق.

وذهبت كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا البكار المحليات إلى زعبيل بواسطة «مرعوشة»، التي أهدت الرمز الغالي إلى مالكها سعيد جابر عبدالله محمد، في توقيت بلغ 7:26:7 دقائق، ونجح «مثير» بشعار عيلان سعيد عيلان المهيري، في حسم الصراع على بندقية اللقايا الجعدان المحليات، لمصلحة مالكه، بعد أن وصل إلى خط النهاية مسجلاً توقيتاً 7:25:6 دقائق.

وأهدت «مشكورة» مالكها محمد جارالله سالم مسعود أبوشريدة، كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا البكار المفتوح للإنتاج، وذلك بعد أن وصلت إلى خط النهاية في توقيت زمني قدره 7:21:5 دقائق، فيما نجح «معوض» بشعار مظفر محمد خموشة العامري، في التقدم على منافسيه واستحق الحصول على بندقية اللقايا الجعدان المفتوح للإنتاج، وذلك بعد أن سجل زمناً بلغ 7:19:0 دقائق. وفي الفترة الصباحية شهد ميدان المرموم إقامة 16 شوطاً للسيارات من بينها 10 أشواط للإنتاج، كان لقب الشوط الأول فيها المخصص للقايا البكار المحليات للإنتاج من نصيب «وعد» لخليفة عبدالله ثاني النعيمي، بزمن قدره 7:28:6 دقائق، فيما كسبت «ميرال» ملك سالم محمد سليم العفاري، التحدي الثاني للقايا البكار المهجنات، مسجلة توقيتاً 7:26:0 دقائق. وهيمن «هباش» المملوك لسعيد مبارك سعيد حمد المنصوري، على قمة اللقايا الجعدان المحليات في زمن بلغ 7:32:3 دقائق، وظفر «شاهين» بشعار عبدالله سالم بن حزيم الفلاسي، بصدارة رابع الأشواط للقايا الجعدان المهجنات بتوقيت 7:29:9 دقائق. في المقابل أقيم على ميدان سيف العرب في الفترة الصباحية 20 شوطاً نقدياً في سن اللقايا، وحازت «بنت صوغان» بشعار غدير سعيد غدير الكتبي قمة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات بزمن قدره 7:33 دقائق، ونالت «وهاجة» لسعيد سالم حمد الجديلي، المركز الأول في شوط اللقايا البكار المهجنات في توقيت بلغ 7:34 دقائق، ونجح «السنافي» المملوك لحمد علي شطيط الوهيبي في كسب التحدي الثالث للجعدان المحليات، مسجلاً زمناً 7:39 دقائق، فيما كان «الكايد» المملوك لنايف مرشد زيد الهاملي الشمري، هو بطل الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، وذلك في توقيت قدره 7:29 دقائق.

من جهة أخرى، تنطلق اليوم تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان ختامي المرموم، وذلك من خلال سباقات سن اللقايا، وتشهد الفترة المسائية منافسة ساخنة على أربعة رموز مهمة للقايا، إلى جانب 12 شوطاً للسيارات، بينما تقام في الفترة الصباحية 16 شوطاً للسيارات من بينها أربعة أشواط لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

• تنطلق اليوم تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان ختامي المرموم.

• «ليالي» حصلت على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، مسجلة زمناً بلغ 7:19:9 دقائق.

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