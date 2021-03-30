«الحبتور للتنس» تشهد أسرع مباراة.. استمرت 30 دقيقة فقط

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجل الدور التأهيلي من بطولة الحبتور لتنس السيدات، أسرع مباراة في تاريخ البطولة، حيث استمرت 30 دقيقة فقط، وشهدت فوز التركية ايبك اوز على الإيرانية نجار اميش بنتجية 6 - صفر و6 - صفر. وبدأ أمس، الدور الرئيس للبطولة بمشاركة اللاعبات اللاتي قدمن بدعوة من اللجنة المنظمة، وهن المصرية ساندرا سمير والرومانية ميريم بولجارو، والسلوفاكية تريزا بولجارو، والأوكرانية ماريانا زاكارليوك.

على جانب آخر، قال بيان صحافي إن الاتحاد الدولي للتنس أشاد بالإجراءات الاحترازية، وقالت المندوب الفني للاتحاد الدولي للتنس، التشيكية لوسي آداموسكا، إن ما شاهدته البطولة من التزام وتنفيذ لكل بنود البروتوكول بما فيها الفحص الطبي ووسائل الوقاية ما يوفر الحماية والسلامة للاعبات أمر يدعو إلى التفاؤل والإشادة.

وأشادت المندوب الفني الدولي بما قدمته بطولة الحبتور من دعم للاعبات، خصوصاً في ما يتعلق بتسهيلات الإقامة والإعاشة.

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