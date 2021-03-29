اتحاد الكرة يُشارك في بطولة غرب آسيا الإلكترونية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يُشارك اتحاد كرة القدم في النسخة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية في الفترة من الثاني إلى الرابع من أبريل المقبل، بالتعاون مع جمعية الإمارات للرياضات الالكترونية، وتشارك في البطولة أربعة اتحادات وطنية، هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر المشمولة ضمن قائمة الاتحاد الدولي للألعاب الإلكترونية.

وقال اتحاد الكرة، في بيان، أمس: «تنظم البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم وخلال أيام (فيفا) الخاصة بالمباريات الودية للألعاب الالكترونية، بحيث تكون بمثابة بطولة تحضيرية للاتحادات الأعضاء واللاعبين قبل المشاركة في بطولة الأمم للألعاب الالكترونية، والتي سيُنظمها الاتحاد الدولي خلال العام الجاري».

ورشّح اتحاد الكرة، بالتعاون مع جمعية الإمارات للرياضات الالكترونية، أربعة لاعبين لتمثيل دولة الإمارات في البطولة، وهم عمر الشامسي، وحمد الحمادي، وراشد الزعابي، وإبراهيم العوضي، ومحمود الكربي إدارياً.

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