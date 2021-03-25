20 مواطنة تتأهل إلى نهائي أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات

المصدر: أبوظبي-الإمارات.



أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن تأهل 20 لاعبة إلى الدور النهائي المقرر 31 الجاري (الأربعاء المقبل) لمسافة 20 متراً، ضمن بطولة الأكاديمية للرماية للمواطنات في نسختها الثانية.

وقالت الأكاديمية في بيان لها أن منافسات الدور نصف النهائي أقيمت أمس (الاربعاء) وأسفرت عن تأهل 20 رامية من أصل 44 رامية شاركت في التصفيات، وستقوم اللجنة المنظمة بتوفير المعدات والذخائر وكل ما يلزم من الأدوات التي تحتاجها المتنافسات.

وتقام البطولة تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية ورئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات. كما تقام البطولة التي انطلقت بداية الشهر الجاري بالتعاون مع نادي كراكال للرماية ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي.

وشهدت المنافسات حضوراً قوياً من الراميات من بينهن صاحبات المراكز المتقدمة في مرحلة التصفيات: موزة عوض النعيمي صاحبة مجموع ٩٧ نقطة، سلوى سالم الحضرمي ٩٦ نقطة وشيماء محمد الكعبي ٩٦ نقطة.



وقالت فاطمة العلي، ممثلة الأكاديمية في تصريحات صحافية أنه "كانت الأكاديمية حريصة على دعم وإقامة البطولات النسائية، وبالتالي فإن بطولة الرماية للسيدات تدخل ضمن برامجها الرياضية الهادفة على مدار المواسم القادمة. وتشيد بالدور الكبير لنادي كراكال للرماية ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي في تنظيم واستضافة البطولة وتعاونهما الكبير من أجل إقامتها بنجاح وفقاً لكافة معايير السلامة المعتمدة من الجهات المختصة".

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