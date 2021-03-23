"الانضباط" تقرر حفظ شكوى كلباء ضد التحكيم بعد إعلان النادي سحبها

المصدر: الإمارات اليوم

قررت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، خلال اجتماعها عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، حفظ الشكوى التي تقدم بها نادي اتحاد كلباء قبل فترة ضد التحكيم في مباراة النصر بدوري الخليج العربي، وطالب فيها بإعادة المباراة. وأكدت اللجنة أن قرار الحفظ تم بإجماع الآراء، وذلك بعد أن اطلعت اللجنة على الطلب المقدم من اتحاد كلباء بسحب شكواه.

وحضر اجتماع اللجنة أيضا، حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، والأعضاء: حسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، وشادي مدحت مقرراً. واطلعت اللجنة على تقرير مراقب مباراة الفجيرة والجزيرة في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، حيث قررت توجيه عقوبة لفت النظر إلى نادي الفجيرة، لعدم تواجد طبيب على دكة البدلاء.

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