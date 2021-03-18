دورة ند الشبا تعيد المنافسات الرياضية إلى أجواء رمضان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» إقامة النسخة الثامنة خلال شهر رمضان المبارك، بمجمّع ند الشبا الرياضي، وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالمنافسات المعتمدة.

وقال بيان صحافي صادر عن اللجنة المنظمة، إن الدورة ستُقام منافساتها هذا العام في ثلاث رياضات هي البادل تنس والدراجات الهوائية والجري، وتتضمن كل منها فئات عدة، من أجل اتاحة الفرصة لأكبر عدد من الرياضيين من الإماراتيين والمقيمين من مختلف الجنسيات، واللاعبين المحترفين للمشاركة في هذا الحدث.

وأضاف البيان: «سيتم فتح باب التسجيل للمشاركة في الرياضات الثلاث المعتمدة في جدول المنافسات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، أو موقع دورة ند الشبا الرياضية الرسمي www.nasst.ae».

وكشف البيان عن مواعيد فتح باب الترشيح للرياضات الثلاث، والتي تبدأ 21 الجاري لرياضة البادل تنس و23 مارس للدراجات الهوائية والجري، إذ يُسمح بالمشاركة في منافسات الجري للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة، وذلك ضمن فئات عدة حسب كل سباق، وهي سباق 10 كيلومترات للفئة المفتوحة للرجال وللنساء.

وأشار البيان إلى أن: «سباق الدراجات الهوائية سيكون لمسافة 75 كيلومتراً لجميع المواطنين والمقيمين من الهواة ولاعبي الأندية، الذين يشاركون في السباقات الرسمية ضمن الفئة المفتوحة للرجال والفئة المفتوحة للسيدات وفئة الهواة المواطنين وفئة الهواة المواطنات وفئة أصحاب الهمم بدراجات الطرق ودراجات اليد، وفئة الناشئين».

وتُقام منافسات البادل تنس في ملاعب مجمّع ند الشبا الرياضي، اذ تُقام الأدوار التأهيلية في الأسبوع الثاني من شهر أبريل، على أن تُقام منافسات الأدوار النهائية في شهر رمضان خلال الفترة من 14 حتى 28 أبريل المقبل، ضمن الفئات المفتوحة للرجال التي يسمح فيها بالمشاركة للمواطنين والمقيمين، وفئة المواطنين رجال، وفئة السيدات للمواطنات والمقيمات، وفئة الفرق التي يسمح فيها بالمشاركة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة لمشاركة اثنين من المحترفين، على أن يتكون الفريق من خمسة لاعبين.

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