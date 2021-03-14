مخالفة 6 جهات رياضية وإغلاق 2 في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خالف مجلس دبي الرياضي بالتنسيق مع "اقتصادية دبي" ستة مراكز للياقة البدنية والأندية والأكاديميات من بينها إغلاق منشأتين وإيقاف تنظيم فعالية رياضية، وتنبيه ثمان جهات أخرى بالمخالفة، في إطار حملات التفتيش المستمرة التي يقوم بها مأموري الضبط ضمن فريق عمل مجلس دبي الرياضي وبالتنسيق مع "اقتصادية دبي" لضمان التطبيق الدقيق والمستمر للإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذ جميع التعليمات التي يتضمنها البروتوكول الخاص بكل منشأة ورياضة.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن المخالفات التي فُرضت على بعض المنشآت تنوعت ما بين عدم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، ومخالفة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بالحفاظ على الصحة والسلامة، فيما كان سبب إغلاق المنشأة الرياضية نتيجة تكرار المخالفة فيها".

وتوزعت المنشآت الرياضية المخالفة على عدة مناطق في مختلف أرجاء دبي وأغلبها في عود ميثاء، والمحيصنة، والقوز.

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